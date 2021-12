La voce su ‘Amici 21’ è di quelle belle. I telespettatori si stavano chiedendo quando sarebbe arrivata questa notizia e pare che ormai sia certa. Manca ovviamente l’annuncio ufficiale da parte della redazione, ma sembra che le cose siano state definite. E chissà se Maria De Filippi non ufficializzerà tutto nella puntata di sabato 18 dicembre. In attesa di scoprire cosa succederà nei prossimi appuntamenti, ecco che è stata svelata una news decisamente interessante. E tutti già stanno iniziando il countdown.

Nella scuola di ‘Amici 21’ è nata intanto una nuova coppia, quella formata da Sissi e Dario. Dopo Serena e Albe, i due giovani allievi ad aver scoperto di provare qualcosa l’uno per l’altra. Da una semplice amicizia è nato qualcosa di più importante. La cantante, parlando con le sue compagne d’avventura ha dichiarato: “Non ce la faccio, io mi sveglio la mattina che proprio sto male se Dario non mi parla”. Anche Dario, confidandosi con Luigi ha ammesso di provare qualcosa per la 22enne.

Qualche settimana fa, ad ‘Amici 21’ si era materializzata la rabbia di Raimondo Todaro nei confronti del ballerino Mattia Zenzola. Mentre qualche giorno fa Fedez ha annunciato di essere pronto ad entrare nella casetta, cosa che è avvenuta il 17 dicembre: “Non posso spoilerarvi dove sono, forse… ma posso spoilerarvi la coreografia che farò. Ho fatto un’ora di prove. Non si scherza un ca**o raga”, quindi ha aggiunto “sarà bellissimo”. Non riusciva a tenersi solo per sé quella notizia personale.





Dunque, la grande novità di queste ore su ‘Amici 21’ riguarda la prima puntata dell’attesissimo serale. Nonostante questa fase della trasmissione sia comunque seguita con enorme interesse, è l’appuntamento finale quello che comunque è guardato proprio da tutti. E stando alle ultime indiscrezioni, il primo appuntamento in questione è fissato per il 19 marzo 2022. Quando arriverà l’ufficialità non è dato sapere, ma ormai sembra che siamo vicinissimi a questo annuncio del talent show.

Intanto, nella prossima puntata, in programma il 19 dicembre, dovranno difendere il posto nella scuola di Maria De Filippi i cantanti Elena, Albe e Alex. Chissà se loro saranno in grado di giungere fino al serale, obiettivo ambito da tutti i concorrenti. Questi tre mesi che dividono dal serale saranno fondamentali per capire chi si meriterà quel traguardo.