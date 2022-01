Sembrava saltato tutto, invece non è così, anche se ci sarà qualche sostanziale cambiamento. Parliamo di Amici 21 che nella giornata di domenica 30 gennaio non andrà in onda nella sua forma ‘abituale’. Tuttavia ci sarà una puntata speciale, ma non in studio. Come saprete, da mercoledì scorso si rincorrono voci e indiscrezioni su cosa sia successo nella scuola, ma a un certo punto si è concretizzata l’ipotesi che saltasse la puntata questa settimana. Alla fine però Mediaset è riuscita a ricavarci comunque qualcosa: di certo niente contenuti esclusivi o nuovi, sulla vita in casetta degli allievi, ma qualcosa di diverso appunto.

Lo si capisce dopo le parole di Elisabetta Soldati, che si occupa della comunicazione dei programmi di Maria De Filippi. L’inizio della puntata è confermato alle ore 14 ma con uno Speciale Amici 21. La brutta notizia è che non ci sarà Maria, ma la produzione ha pensato di sostituire la conduttrice con gli allievi stessi. La De Filippi non ha il Covid, per cui non c’è nessuna quarantena dietro alla sua assenza anche come voce narrante. Tuttavia Maria ha registrato due puntate di Uomini e Donne nel fine settimana e questo esclude di fatto che sia in isolamento.

Ma come racconta Soldati, i ragazzi racconteranno il loro percorso nella scuola. E la voce narrante sarà proprio quella dei diretti interessati. La puntata però non durerà quanto le altre, finirà prima delle 16.30 infatti. E come riporta anche la guida tv Mediaset, infatti, Amici 21 terminerà alle tre e mezza e anticiperà Verissimo, che comincerà prima del solito.





Sulle cause di questa ‘anomalia’ non c’è una risposta ufficiale. Anzi, girano soltanto indiscrezioni. Come dicevamo, le strane voci sono cominciate mercoledì scorso quando è saltata la registrazione di Amici 21. Si è parlato della positività al Covid dei ballerini professionisti della scuola.

Eppure non pochi continuano a sospettare che siano gli allievi stessi a essere in quarantena. Ora naturalmente tutti si augurano che durante la prossima settimana Maria riuscirà a registrare la nuova puntata e che non salterà l’appuntamento anche domenica prossima di Amici 21. Ma cosa succederà nei prossimi giorni nessuno ancora lo sa con certezza.