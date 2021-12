“È inaccettabile, vergognatevi”. Punizioni a raffica nella scuola di Amici: prof furiosi, soprattutto Rudy Zerbi

Ancora tanto disordine nelle stanze degli allievi di Amici 21. Era già capitato all’inizio di ottobre che i ragazzi fossero ripresi per non aver tenuto in ordine la casetta. C’era davvero di tutto in giro, dai vestiti sui letti al disordine negli armadi, dai fazzoletti dimenticati per terra a bottigliette d’acqua e carte di cibo in giro. Per non parlare del disordine in cucina e dei piatti sporchi nel lavandino. In quell’occasione la produzione decise di mettere in sfida due ballerini e due cantanti.

Nel daytime di lunedì 6 dicembre è stato mostrato un video con il disordine nelle stanze. Ad osservarlo c’erano anche i docenti. Dopo aver mostrato il video, Maria De Filippi ha fatto entrare Federico, cantante e aspirante allievo della scuola che lei stessa aveva notato ai casting svolti poco prima. La conduttrice ha raccontato la storia di Federico, una storia particolare in quanto proviene da una realtà non facile e fa il postino. Tuttavia la sua passione è la musica. Maria De Filippi ha voluto mostrare questo video proprio per far capire ai ragazzi della classe che non stanno sfruttando al meglio l’occasione che hanno, visto che fuori c’è gente più in difficoltà

In particolare per i cantanti una delle stanze più disordinate è quella di LDA, Alex e Albe. Terminato il filmato Rudy Zerbi ha preso la parola e rivolgendosi al suo allievo LDA ha detto: “Per me questa cosa è un dolore, è un inca***tura forte. Mi fa sentire veramente umiliato e se mi sento umiliato io non so tu come dovresti sentirti”.





Rudy Zerbi ha preso un provvedimento nei confronti di LDA ovvero deve pulire tutta la casa per una settimana. “Sento la storia di questo ragazzo che ha parlato e mi rendo conto di quanto valga quello che avete qui dentro per chi è fuori. Non stai rispettando perché te ne freghi, non ti rendi conto e non sai il rispetto di te stesso e degli altri quanto sia importante. O te ne dimentichi. Ti dico la verità, parlo per me, tu da oggi e per tutta la settimana pulisci tutta la casa per tutti, i bagni, le camere, per tutti”.

Anna Pettinelli ha chiesto del tempo per decidere la punizione. Alessandra Celentano li ha definiti dei “bimbetti viziati” e ha aggiunto: “Se non imparate qui sarete dei disadattati”. Raimondo Todaro era più furioso di tutti. L’altra stanza più in disordine era quella di Mattia, Christian e Dario. “Christian e Mattia sono recidivi. Eravate i più disordinati. In questo caso il 66% della stanza siete voi due, non credo sia solo Dario. Sono d’accordo con Rudy, dei provvedimenti vanno presi. Vi piace la parte famosa di Amici… Io vorrei togliere Internet a loro due. Possono chiamare casa col telefono fisso. E vorrei avere più tempo per ragionarci sopra”.