“Puoi andare via”. Amici 21, Rudy Zerbi mette nei guai l’allievo: una decisione che sa di ultimatum

Brutte notizie per un allievo di ‘Amici 21’. A creargli grossi problemi è l’insegnante di canto Rudy Zerbi, che lo ha seriamente messo nei guai e rischia adesso di essere eliminato dalla scuola di Maria De Filippi. Durante il daytime del programma Mediaset, il maestro ha incontrato il cantante in questione e gli ha annunciato la scelta fatta. Ovviamente grande delusione nello studente, che dovrà adesso fare l’impossibile pur di tenersi stretto a sé l’importante banco nella trasmissione di Canale 5.

Durante una delle ultime puntate di Amici 21 è scoppiata una polemica su un brano musicale che ha accompagnato la sfida nella categoria ballo di cui è stato protagonista Mattia con la professionista Francesca Tocca. Il brano in questione è “Malafemmena” di Totò. Il programma di Maria De Filippi è stato accusato di aver censurato in modo intenzionale la parola ‘malafemmena’. E c’è stata la spiegazione: “Nella circostanza a cui si riferisce la polemica, il brano è stato tagliato a circa un minuto o poco più, come è d’abitudine”.

Uno dei concorrenti di ‘Amici 21’ è stato messo a rischio eliminazione da Rudy Zerbi, che ne ha spiegato le ragioni in una lettera contenuta in una busta rossa: “Quando ho deciso di tenerti nella scuola di Amici l’ho fatto perché avevo visto un atteggiamento umile e voglia di studiare. Hai difficoltà nella preparazione dei brani, mi sembra che tu non stia cogliendo l’opportunità che ti ho dato. Posso decidere di eliminarti o sostituirti, non voglio eliminarti perché non hai fatto nulla di così grave”.





A rischiare il posto nella scuola di ‘Amici 21’ è Giacomo Vianello. Rudy Zerbi ha aggiunto: “Non escludo la possibilità di sostituirti, voglio capire se qualcuno può onorarlo più di te”. Infatti, lui ha chiamato il cantante Simone, che dovrà giocarsi il posto con l’attuale allievo. E a fine settimana l’insegnante di canto deciderà cosa fare: “Non sta succedendo nulla di quello che mi aspettavo da te, non ci sarà una seconda possibilità”. Dunque, soltanto uno tra Simone e Giacomo potrà restare nel programma.

Nello sguardo di Giacomo Vianello di ‘Amici 21’ si è notata una certa tristezza per la decisione assunta da Zerbi. Ora dovrà però tirare fuori tutte le energie possibili per evitare che Simone possa scippargli il posto, ma ovviamente non sarà una passeggiata. Rudy ha infatti adesso un parere negativo su di lui e dovrà fare di tutto per fargli cambiare idea in maniera netta e definitiva.