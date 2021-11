L’arrivo di Raimondo Todaro ad Amici 21 non era stato indolore, anzi. Il ballerino era arrivato alla corte di Maria De Filippi dopo una vita passata a Ballando con le stelle e un fiume di polemiche innescate da Milly Carlucci. Per chi non lo ricordasse Milly aveva usato toni molto duri. “Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi”.



“È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme”. Parole alle quali Raimondo Todaro aveva replicato sottolineando come, a causa del Covid, non avesse potuto incontrare Milly di persona. Nelle sue parole di saluto non era mancata comunque la gratitudine. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci –scriveva Raimondo Todaro -. All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire”.



All’arrivo ad Amici 21 Raimondo Todaro ha trovato subito pane per i suoi denti con la maestra Alessandra Celentano. L’ultima lite su Serena. “Il tuo fisico a me non piace perché sei grossa”, le aveva detto senza tanti giri di parole in puntata. “Una volta con Christian, una volta con Dario, c’è Serena ovunque! È un bersagliare, è un accanimento!”.







Insomma, gli scontri non mancano. Proprio di questo ha parlato Raimondo Todaro nel corso di un’intervista. “Le nostre non sono liti in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi, ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca”. Molto self control e nessuna voglia di incendiare la situazione. Forse per questo piace tanto a Maria De Filippi.



La conduttrice ha infatti usato parole lusinghiere su Raimondo Todaro. “Sapevo già che era una super professionista, ma rendersi conto di come governa lo show è un’altra cosa”. Un’investitura in piena regola e una permanenza nello show assicurata.