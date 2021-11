“Ci siamo innamorati”. Amici 21, c’è la prima coppia: finalmente hanno trovato il coraggio di dichiararsi

Ad Amici 21 scatta la passione tra due allievi. Si tratta di Albe, classe 1999, che ha ottenuto il banco per volere di Anna Pettinelli e si è subito fatto notare, oltre che per la sua voce, anche per la somiglianza estetica con Sangiovanni. Lei, invece, è Serena Carella una ballerina voluta da Raimondo Todaro contro il volere della maestra Alessandra Celentano. I due ragazzi si sono piaciuti sin da subito e dopo le prime chiacchierate insieme è anche arrivato il bacio.

Va detto che Albe – quando è entrato nella scuola – era fidanzato con un’altra ragazza. Si tratta di Giulia Ronca che per tanto tempo è rimasta in silenzio, poi ha voluto fornire la sua versione dei fatti. E ha spiegato di essere stata lasciata pochi giorni prima del bacio tra Albe e Serena con una scusa: “Sono stata lasciata quattro giorni prima che uscissero le anticipazioni del bacio con S. Ho scoperto la verità solo tramite le anticipazioni in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo”.

“Concludo dicendo che non so se i primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura, perché i daytime messi in onda sono vecchi. Questo lo può sapere solo lui… ma sono convinta del fatto che anche se a volte fatica ad uscire alla fine la verità esca sempre”, ha detto Giulia Ronca.





Ormai Albe e Serena di Amici 21 sono una coppia. A 23 giorni dal primo bacio la loro complicità è tanta e lo dimostrano sotto gli occhi delle telecamere. Nel corso del daytime di mercoledì 10 novembre vicini tra i mille baci scambiati in casetta, trovano il coraggio per farsi delle confessioni importanti e rivelarsi anche a parole il loro amore. Da un lato Albe vuole andarci piano e ha paura che la ragazza possa stancarsi delle sue attenzioni, ma lei lo vorrebbe vicino in ogni momento. “Non voglio starti addosso, se no magari ti stufi”, le spiega lui.

“Fai quello che ti senti, non essere frenato”, lo invita lei. Poi in un momento di relax in casetta Serena cerca di esprimere a parole quello che prova per lui: “Sono felice, ogni giorno sempre di più. È bello che quando torno dalla lezione ci sei tu e stiamo insieme. Mi dai tranquillità mi fai stare bene, è come se ti conoscessi da tanto”. Quindi Albe capisce che Serena vorrebbe dirgli dell’altro: “C’è qualcosa che devi dirmi?”, la incoraggia. “Credo…non ce la faccio…Credo di essermi innamorata di te”, dice la ballerina. “Anch’io credo di essermi innamorato di te”.