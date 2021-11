“Fa male, molto…”. Lorella Cuccarini, delusione e frustrazione dopo quello che è successo ad Amici 21

Amici 21, nella scuola lezioni e sfida continuano ad andare avanti. Tanti gli screzi tra gli alunni e dietro la cattedra. Ultimi quelli di Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: una lite scoppiata domenica pomeriggio e che ha fatto parlare non poco. Stessa cosa dicesi per il botta e riposta tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi su LDA. Dopo che il primo ha assegnato il brano ‘l’amore non c’è’ a Luca D’Alessio, figlio di Gigi. Una canzone che Luca conosce bene visto che si tratta di uno dei successi del padre. “Non conosco l’artista di questa canzone”, ha detto ironico.



Fuori dalle polemiche, per ora, Lorella Cuccarini. Intervistata al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” la Cuccarini si è confidata circa il suo spinoso ruolo di mentore, commentando l’avventura ad “Amici” e raccontando curiosi aneddoti della sua carriera. Ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato che avere talento sul palco non rende automaticamente bravi insegnanti.



“Intanto è una grande responsabilità – spiega Lorella Cuccarini – Hai tra le mani dei ragazzi che coltivano un sogno, e le tue scelte, con le attribuzioni che portano avanti in ogni puntata, sono determinanti per il risultato. Ogni cosa che decidi deve essere in sintonia con il loro percorso, per farli crescere.” E il pensiero è andato subito a Flaza.







Lorella Cuccarini ha spiegato che per lei è stata una decisione molto sofferta ma necessaria per insegnare il valore del rispetto della propria comunità alla giovane: “Fa male vedere dei ragazzi di grande talento che si bruciano perché non sanno stare in una comunità. E “Amici” è una piccola comunità, nella quale bisogna rispettare regole che non sono solo professionali ma di vita”.



Quindi Lorella Cuccarini continua: “Mi è dispiaciuto per Flaza, ma il talento quando c’è prima o poi esce fuori. Forse per lei era troppo presto.” Lorella Cuccarini Lorella aveva deciso di eliminare avendo ricevuto miriadi di critiche per il suo percorso ad Amici. “Non sarebbe stato giusto tenerla ancora nella scuola – ha spiegato Lorella sui social – Sono paziente ma il talento da solo non basta in un comunità come quella di Amici bisogna imparare a viverci, rispettando le regole”.