“Quelli? Tutti cani”. Christian De Sica se lo fa scappare ad Amici. Gelo di Maria De Filippi

In attesa della sosta natalizia Amici 21 entra nel vivo. Nel corso del daytime di ieri in studio si è presentato un ospite particolare: l’attore Christian De Sica, grande amico ed estimatore di Maria De Filippi. Maria che dopo 16 anni ha visto cadere le accuse di plagio per il suo show più seguito e che, quindi, finalmente tira un sospiro di sollievo. Scrive l’Ansa come “La Suprema Corte ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Giorgio Assumma e ha confermato le due precedenti pronunce del tribunale di Roma e della Corte d’Appello”.



“La vicenda è iniziata nel 2004, quando lo sceneggiatore Roberto Quagliano citò in giudizio De Filippi, in qualità di autrice del programma Amici, accusandola di aver plagiato un suo precedente prodotto televisivo, intitolato ‘Scuola di spettacolo’. Quagliano chiese al tribunale che sia la De Filippi sia la casa di produzione del programma, Fascino PGT, fossero condannate in solido al risarcimento dei danni”. Amici non è quindi plagio.



Amici 21, come le altre edizioni, sta continuando a mietere ascolti e successi. Merito di Maria e merito anche dei suoi concorrenti alcuni dei quali sembrano molto vicini. Nelle scorse le telecamere hanno sorpreso LDA e Elena seduti sul letto della cantante e hanno cantato il verso di una canzone di LDA. “Amiamo quello che fa male, ciò che fa bene lo lasciamo andare”. Per LDA era solo un gioco, oltre a credere che sia molto brava.







“Ti voglio bene in amicizia”, ha aggiunto. Elena è stata al gioco: “Amicizia a prima vista la nostra, come due amici”. Poi lui si è allontanato per poi tornare. “Ti mancavo troppo e sei tornato, ammettilo a te stesso. Non ci fare l’abitudine. Sei pericoloso. Perché sì, non si dice. Fai troppe domande”. In mezzo coccole e neppure troppo velate. Ma non è solo l’amore a incendiare Amici 21. Anche le sfide.



Ieri Christian De Sica si è lasciato andare a un commento che a fan e telespettatori proprio non è piaciuto. “Qui sono bravi, a Tale e Quale Show erano tutti cani quando facevo il giudice”, ha detto. Pronta è arrivata la bacchettata di Maria DE Filippi, padrona di casa di Amici 21. “Christian questo non lo devi dire, perché lì c’erano concorrenti che fanno un altro lavoro“, ha tenuto a sottolineare Maria De Filippi. Per sdrammatizzare non sono mancate le risate in studio.