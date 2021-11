Anna Pettinelli è incontenibile ad ‘Amici 21’ e ha deciso di utilizzare ancora una volta parole pesanti nei confronti di un allievo della scuola. Si stanno già quindi ponendo le basi per una settimana incandescente e soprattutto per una puntata di domenica 14 novembre, che potrebbe essere davvero molto turbolenta. Non basta infatti solo lo scontro ormai infinito tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, ora anche l’insegnante di canto sta diventando protagonista assoluta di polemiche.

A proposito di ‘Amici 21’, è scatta la passione tra due concorrenti. Si tratta di Albe, classe 1999, che ha ottenuto il banco per volere di Anna Pettinelli e si è subito fatto notare, oltre che per la sua voce, anche per la somiglianza estetica con Sangiovanni. Lei, invece, è Serena Carella una ballerina voluta da Raimondo Todaro contro il volere della maestra Alessandra Celentano. I due ragazzi si sono piaciuti sin da subito e dopo le prime chiacchierate insieme è anche arrivato il bacio. Tanto atteso.

Anna Pettinelli ha quindi fatto indirizzare una busta rossa ad un cantante di ‘Amici 21’ e lo ha quindi messo in sfida ancora una volta. E lo studente ha manifestato un certo nervosismo per l’accaduto. La maestra ha voluto citare alcune parole dei testi del diretto interessato e ha affermato: “Paragonato a lui dal punto di vista della scrittura è ancora all’asilo. Insomma, la sagra della banalità”. Dopo aver letto queste parole pungenti, il ragazzo ha perso la pazienza e si è scagliato contro la donna.





Quindi, Anna Pettinelli ha deciso di mettere ancora in sfida LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio ha reagito così: “Non se ne può più, non ne posso più. In questo momento sono senza parole, è una cosa che emotivamente ti distrugge. Questa sfida mi sembra fatta per dispetto”. Dunque, non ha gradito affatto questo nuovo atteggiamento dell’insegnante di canto, che ha accusato di fargli ormai i dispetti. Staremo anche a vedere come reagirà Rudy Zerbi, che invece apprezza tantissimo il cantante.

LDA era stato male anche lo scorso 2 novembre. Era apparso provato e triste per la sua esibizione sulle note della canzone di suo padre. In lacrime ha detto: “Che figura di me**a. Io potevo sbagliare tutto ma non questa e l’ho sbagliata. Sono distrutto, ho sbagliato il pezzo più importante quello di papà. Avevo il peso su questa canzone, la dovevo fare perfetta e l’ho sbagliata. Questa cosa mi distrugge”.