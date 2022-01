“È nata una coppia”. Amici 21, è amore vero tra gli allievi: le telecamere hanno ripreso tutto

È un’edizione particolarmente ‘pepata’ quella in corso del talent show Amici. Poco tempo fa Anna Pettinelli ha infatti denunciato durante una puntata de “La vita in diretta” da Alberto Matano di aver subito minacce di morte. I messaggi le sono stati inviati da fan di uno dei cantanti. L’insegnante ha preferito non fare il nome dell’allievo in questione visto che è estraneo ai fatti. Una vicenda che però fotografa bene il clima che si respira nel programma condotto da Maria De Filippi.

Anche le liti non mancano, come del resto avvenuto nelle precedenti edizioni. Nei giorni scorsi si è registrato ad esempio uno scontro tra LDA ed Elena e sono volate parole grosse. Dopo aver cercato di chiarire con lui, il rapporto è degenerato ancora di più e la ragazza non ha retto ed è scoppiata in lacrime: “Con lui ci posso solo litigare”. Ma naturalmente ad Amici non si verificano soltanto fatti ‘bui’. La luce in questo caso è rappresentata da una nuova coppia che si è appena formata. Di chi si tratta?

Beh, a dirla tutta si tratta di due allievi che già da tempo hanno mostrato di avere una certa sintonia (VIDEO). Parliamo di Alex Rina e Cosmary Fasanelli. Quest’ultima, in particolare, aveva già catturato l’attenzione del pubblico non solo per le sue performance ma per alcuni tweet di Aka7even con il quale pare avesse una storia. E ricordiamo che gli intrecci ad Amici non finiscono qui, perché pure il cantante aveva avuto una relazione con Martina Miliddi conosciuta proprio durante il programma. Ma torniamo ai due innamorati di questa edizione…





Erano tanti i telespettatori che non aspettavano altro che Cosmary e Alex arrivassero al fatidico bacio. E finalmente il bacio è arrivato. La notizia arriva direttamente da alcuni utenti sui social: “Siii, allora il video inizia con Cosmary che si lamenta con Alex perché é sempre lei a cercare lui, poi ci sono tantissime clip di loro che si abbracciano e alla fine si baciano sul divano da soli“.

Insomma alla fine il bacio tra i due piccioncini Alex e Cosmary è arrivato. Era da tempo che i due erano tenuti d’occhio dagli appassionati di Amici 21. Sguardi complici, abbracci, lunghe chiacchierate i due allievi avevano dimostrato di essere molto intimi. Mancava soltanto il bacio e finalmente è arrivato per la gioia dei più romantici che dopo Serena e Albe e Sissi e Dario possono ‘gustarsi’ un’altra storia d’amore.