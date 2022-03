Manca sempre meno al serale di Amici 21 e gli animi si scaldano. Tante le novità in arrivo per quella che si preannuncia come un’edizione mai vista. Da quello che dice Chi, sembrano confermate le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi: “Maria De Filippi ha riconfermato in blocco i tre volti della stagione precedente”. Parliamo quindi di Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia. Poi Chi fa il punto sugli ospiti delle serate di Amici. Si parla di Elisa, Marco Mengoni e Irama.



In corso d’opera potrebbero aggiungersi anche due ex che hanno fatto fortuna col talent della De Filippi: Emma Marrone ed Elodie, ma anche Sangiovanni ed Elena D’Amario. Non c’è nulla di deciso su tale fronte, ma è quasi certo che Maria, come ha sempre fatto, darà spazio ai sui “figli artistici”. Per quanto riguarda le squadre di Amici 21 sappiamo che non ci saranno i “coach” come li intendiamo da sempre: quest’anno infatti saranno i professori di Amici a indicare la strada ai loro rispettivi allievi.



Da quello che emerge dalle indiscrezioni su Amici 21, Rudy Zerbi con Alessandra Celentano seguiranno: Luigi, LDA, Gio Montana, Calma, Michele, Carola e Leonardo. Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro daranno indicazioni a: Sissi, Alex, Aisha, Serena, Christian e Nunzio. Alice, John Erik e Dario. Infine Anna Pettinelli con Veronica Peparini faranno da prof a: Albe, Crytical, Alice, John Erik e Dario.







E non mancheranno gli scontri tra due simboli di Amici 21: Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Pochi giorni fa la maestra aveva contestato la decisione di Todaro di chiedere ufficialmente alla produzione del programma di nominare altri giudici di latino americano per quanto riguarda le performance del ballerino Nunzio. Scelta che ha fatto infuriare la Celentano.



Ora siamo di fronte ad un nuovo capitolo: Raimondo Todaro ha avvertito Alessandra in vista del serale di Amici 21. In particolare modo sui guanti di sfida: “non saranno malefici come quelli che sicuramente arriveranno da altre parti. È ovvio però che se cominceranno ad arrivare schiaffoni saprò come rispondere”. La guerra tra i due è aperta.