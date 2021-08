“Fuori anche lei”. Amici perde i pezzi, dopo Arisa ecco un altro addio che fa rumore

L’ultima edizione ha fatto letteralmente furore. E per la nuova stagione sono attese tante novità, anzi, una vera e propria rivoluzione. C’è grandissima attesa per Amici 2021 che sarà condotto ovviamente da Maria De Filippi. Le sorprese riguarderanno soprattutto lo staff. Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati alcuni grossi cambiamenti: l’assenza di Arisa, tanto per cominciare. La cantante sarà sostituita niente meno che da Lorella Cuccarini che smetterà i panni dell’insegnante di ballo per cimentarsi nel canto.

Mentre al posto di quest’ultima ci sarà Raimondo Todaro, il ballerino di “Ballando con le stelle”. Certo non si può parlare di una perdita di valore. Ma la mancanza di Arisa si farà sentire. Anche perché la cantante era stata un fattore importante, non solo con la sua professionalità, ma anche coi simpatici siparietti con Rudy Zerbi. Dagospia ha girato il coltello nella piaga, usando termini davvero forti – e forse esagerati – per descrivere l’artista che non l’ha presa affatto bene. Ma le novità non finiscono qui.

A quanto pare il cast di Amici subirà altri cambiamenti. A cominciare da una delle ballerine che fanno parte da anni del programma, ovvero Elena D’Amario. La bella professionista ha infatti annunciato che per lei è pronta una nuova trasmissione. E allora ecco che si moltiplicano le voci su un suo possibile addio ad Amici. Così inizia anche il toto-nomi su chi potrebbe sostituirla. Si parla della campionessa in carica, quella Giulia Stabile che, però, per la sua giovane età, potrebbe ricoprire anche un altro ruolo.





Intanto, però, si fa anche il nome di un’altra allieva protagonista dell’ultima edizione di Amici. Parliamo di Rosa Di Grazia che in questi giorni ha mostrato sui social dei video che la riprendono mentre si allena duramente. Chissà che dietro queste intense sedute di allenamento non si nasconda un nuovo ruolo nella prossima edizione del programma che l’ha lanciata.

Per quanto riguarda la ballerina Elena D’Amario non si hanno ancora molte informazioni sul programma che potrebbe condurre. Dovrebbe andare su Italia1, ma mancano ulteriori dettagli. Sicuramente alla professionista non mancheranno il coraggio e la determinazione più volte mostrati non solo ad Amici. Poco tempo fa Elena ha anche pubblicato il suo primo libro: “C’è sempre una prima volta. Ricordo ancora quando mia madre mi accompagnò alla mia prima lezione di danza: lì tutto cambiò. Oggi è un’altra mia prima volta. Grazie @librimondadori per avermi dato l’occasione di raccontare e poter condividere la mia storia, le mie esperienze, la mia danza con il mio primo libro, Salto!”.