Con la vittoria ad Amici 20 per Sangiovanni e Giulia Stabile è cambiato tutto. Nei giorni scorsi era stata la ballerina a confessarsi al settimanale Grazia rivelando aspetti meno noti della sua vita prima del talent. “Alle medie i miei compagni mi hanno distrutta. Hanno rovinato tutta la mia autostima. Ero logorroica, ridevo e sorridevo sempre, ma ero tanto insicura – ha rivelato Giulia Stabile – Come se fossi stata sbagliata io e non loro. In quegli anni, se ti dicono che hai un puntino rosso in fronte, anche se non è vero, ma te lo dicono tutti, ad un certo punto di credi anche tu”.



Cattiverie che hanno spinto alle lacrime più volte la fidanzata di Sangiovanni. “Le bulle mi dicevano che era inutile che facessi danza tanto non sarei mai diventata nessuno. Avevo più difficoltà rispetto agli altri, o almeno mi sentivo così. Anche se a volte avevo la risposta giusta in classe non parlavo. Mi sentivo giudicata. Avevo un po’ di peluria sul viso e i denti storti. Ero una bimba particolare, e lo sono tuttora, ma quella ‘diversità’ veniva vista in modo negativo. Mi dicevano cose brutte. Per la mia risata ed il mio modo di fare stravagante.”



Un ostacolo verso la maturità artistica e umana. “Quando è arrivata nella mia scuola aveva solo 3 anni, non parlava, voleva solo ballare. La sua vittoria mi commuove e mi inorgoglisce. Ha vinto una ragazza pulita, bullizzata da bambina, che ha lottato con la forza della danza e della passione”. Ha detto la sua prima insegnante di danza Flaminia Buccellato commentando la vittoria di Giulia che, con Sangiovanni, ha trovato l’amore.







Sangiovanni che si è confessato a sua volta sulle colonne di DiPiú Tv,“È stato come realizzare un sogno, e in fondo Maria mi ha subito capito. Io sono un timido, lei è riuscita a tirare fuori le mie fragilità, che maschero bene. Io sono arrivato senza aspettative, ho vissuto di istinto ed emozioni”. Poi Sangiovanni ha parlato del rapporto con la fidanzata.



“Sono fiero di Giulia” ha ammesso Sangiovanni, “e sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse. Ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice. Quando Amici è finito è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Io sono tornato dalla mia famiglia e lei dalla sua. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio”.