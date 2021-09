Colpo di scena su Amedeo Goria, che attualmente è all’interno del ‘GF Vip 6′. Dal punto di vista dell’avventura televisiva, può essere finora soddisfatto del suo inizio, anche se proprio nei primi giorni era stato criticato moltissimo per alcuni atteggiamenti ritenuti un po’ troppo intimi con Ainett Stephens. Coinvolta nella notizia di cui vi stiamo per parlare in modo approfondito la fidanzata del giornalista, ovvero Vera Miales. Se dovesse essere confermato, saremmo in presenza di una notizia bomba.

Qualche giorno fa Mirko Gancitano, fidanzato della figlia Guenda di Amedeo Goria, ha difeso l’uomo: “Ragazzi fidatevi Amedeo è un uomo buono, di cuore che ha sempre una parola buona per tutti nonostante il suo debole che però non travalica i limiti morali e del buon costume. Ha delle storie incredibili da raccontarci. Abbiate un po’ di pazienza e buon senso. Cavallo buono si vede a lunga corsa. Le critiche ok purché siano costruttive”. Ma andiamo a vedere adesso che tipo di notizia lo riguarda.

A sganciare la bomba è stato il sito ‘Fanpage’, che ha avuto in esclusiva alcune immagini riguardanti la partner di Amedeo Goria. Inoltre, anche alcune fonti vicinissime a Vera Miales hanno riferito che ci sono molti dubbi. Pare che la donna possa essere incinta, infatti sono state notate alcune rotondità di troppo che farebbero ipotizzare alla dolce attesa. Certo, non è da escludere nemmeno che possa essere semplicemente fuori forma fisica, ma ciò che si è saputo finora lascia molte perplessità.





La redazione di ‘Fanpage’ ha contattato Vera Miales, la quale si è trincerata in un semplice “no comment”. Ma alcune fonti hanno aggiunto che la modella è sembrata abbastanza preoccupata nell’ultimo periodo, quindi potrebbe davvero essere in stato interessante. Amedeo Goria ha fatto sapere di non volere altri figli nella sua vita, ma se dovesse essere capitata una cosa del genere tutto potrebbe cambiare. Anche perché Vera ha sempre precisato di non essere favorevole assolutamente all’aborto.

All’inizio dell’avventura di Amedeo Goria nella Casa più spiata d’Italia, Vera Miales si era innervosita: “Vorrei dire a Francesca e ad Ainett che se continueranno a provocare Amedeo dovranno fare i conti con me. E’ chiaro il loro gioco. Hanno puntato Amedeo perché sanno che è uno dei più forti”. Ora, però, i pensieri della donna sono rivolti a ben altri aspetti ancora più privati.