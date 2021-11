Amadeus non può che essere più felice di così. Le ultime indiscrezioni sul suo conto sono meravigliose e anche il suo pubblico è inevitabilmente entusiasta della decisione che la Rai avrebbe assunto. Mancano solamente le conferme ufficiali, ma le voci sono sempre più insistenti e ormai l’annuncio sembra davvero questione di giorni. Il conduttore, che presenterà per la terza volta di fila il Festival di Sanremo nel 2022, è diventato una vera e propria colonna portante della tv pubblica.

Alcune settimane fa è però emerso che l’anno prossimo dovrebbe ritornare ‘Ora O Mai Più’ e questa è stata l’anticipazione di ‘Dagospia’: “L’ultima puntata del programma è stata trasmessa su Rai1 il 2 marzo 2019. La trasmissione condotta da Amadeus divenne cult sui social che da tempo chiedono all’azienda di Viale Mazzini una nuova edizione. Qualcosa sembra muoversi, l’ipotesi di una terza edizione sarebbe sul tavolo. Ma la conduzione non sarà di Amadeus, bensì del collega Carlo Conti”.

La grande novità per Amadeus fa riferimento alla sua trasmissione ‘Soliti Ignoti’, che tanto bene sta facendo essendo seguita da moltissimi telespettatori. Adesso ‘Tv Blog’ è venuto a conoscenza di una notizia molto importante sul futuro del programma. In tanti si sono chiesti fino a quando potesse ancora andare in onda e quando si potesse accantonare l’idea di dare spazio esclusivamente a concorrenti famosi. E sono arrivate entrambe le risposte, che faranno molto piacere al pubblico Rai.





‘Tv Blog’ ha fatto sapere che ‘Soliti Ignoti’ di Amadeus sarà trasmesso per tutta la stagione ed è dunque giunta una promozione assoluta per lui. Se tutto questo dovesse essere confermato ufficialmente, non ci sarebbe il programma ‘Affari tuoi’, che non andrebbe in onda rispetto a quanto successo nella scorsa annata televisiva. Il costo di ‘Affari tuoi’ sarebbe stato cospicuo e quindi si sarebbe preferito scegliere la strada più semplice e sicura, visto che i risultati in termini di ascolti sono eccellenti.

‘Affari tuoi’ è stato condotto l’ultima volta da Carlo Conti, che stavolta dovrebbe rinunciare al programma. Mentre Amadeus, a partire dal prossimo mese di dicembre, potrebbe chiudere l’esperienza con i concorrenti vip e ai ‘Soliti Ignoti’ sarà dato spazio anche alla versione Nip. Potrebbero essere scelte delle coppie di concorrenti, che sarebbero imparentate tra di loro. Non resta che attendere ulteriori dettagli.