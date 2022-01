“Non è colpa sua”. Amadeus quei fatti con la moglie Giovanna Civitillo. La rivelazione tra le lacrime

Amadeus, la rivelazione in diretta tv di Giovanna Civitillo. Non capita molto spesso di vederla esporsi davanti alle telecamere di uno studio televisivo eppure nel salotto di Domenica In, l’occasione si è rivelata quella giusta. Giovanna Civitillo ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua carriera professionale, lasciando emergere anche qualche aneddoto sulla storia d’amore con il celebre conduttore con il quale è convoltata a nozze il 12 luglio 2009.

La storia d’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo è iniziata nel 2003, ovvero all’epoca della presenza di Giovanna nel ruolo di ballerina di punta in La Scossa. Il loro primo incontro? Lo racconta Giovanna in persona con occhi ancora emozionati: “Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso”. Mara Venier dunque ha incalzato: “Ci voleva provare subito eh?”, domanda a cui Giovanna ha risposto: “Sì, certo. Ma non ho ceduto. Niente bacio”.

“Dopo aver incontrato Amadeus, la mia carriera televisiva è finita. All’epoca facevo parte dei corpi di ballo di più reti televisive, da Mediaset a Rai”, ha rivelato Giovanna: “Ma non rimpiango nulla, perché il mio sogno era mettere su una bella famiglia e l’ho fatto. Amadeus e mio figlio Josè, ormai tredicenne, sono il senso della mia vita”.





Il racconto non poteva che proseguire con emozione: “Tutto questo mi è costato un po’ di dolore. Io quando vado a teatro, al momento degli applausi piango”. Poi ancora un dettaglio che Giovanna ha voluto rendere noto a tutti: “Ho lasciato la carriera per dedicarmi alla famiglia. Ora, però ritorno a La vita in diretta come corrispondente”.

Tanta l’emozione di Giovanna davanti alle telecamere di Mara Venier, poi alcune considerazioni all’indomani dall’intervista rilasciata nello studio televisivo: “Qualcuno ha frainteso le mie parole a Domenica In o forse non mi sono spiegata bene”, ha scritto Giovanna su Instagram a corredo di una sua foto: “Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta! (quando è nato mio figlio avevo già smesso di ballare)”.

E ancora: “Dopo aver realizzato il mio sogno di ballerina, sono semplicemente cambiate le mie priorità. Ho scelto di dedicarmi ad altro, per godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato. Felice, determinata e senza nessun rimpianto”.