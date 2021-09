Grandi novità e sorprese nell’ormai imminente nuova stagione televisiva. Siamo a settembre, è il momento di vedere all’opera i nostri beniamini con i classici cavalli di battaglia oppure con nuove sfide tutte da verificare. Ma in ogni caso si parte. Naturalmente sono in tanti, milioni i telespettatori che, dopo le vacanze, non vedevano l’ora di incontrare nuovamente i propri programmi preferiti. Tra i tanti, però, qualcuno non farà più parte dei palinsesti.

In particolare c’è una trasmissione storica ormai entrata nel cuore del pubblico che con ogni probabilità andrà in pensione. Sarà la nuova versione di “Affari tuoi” condotta da Amadeus a far sì che un altro programma molto amato debba essere messo da parte. Se n’è accorta una telespettatrice, Rossana da Viterbo, che ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone nella rubrica “La posta” sul settimanale Nuovo TV. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Rossana si dice molto delusa e afferma: “Ho letto che da gennaio Amadeus condurrà la nuova versione di Affari Tuoi: quindi Soliti Ignoti va in pensione. Mi spiega che senso ha? Il amo questo programma, lo seguo da sempre e, come me, milioni di persone”. Si parla ovviamente di una semplice ipotesi, ma tanto è bastato per spingere la signora a questo amaro sfogo.





E così Alessandro Cecchi Paone su Nuovo TV ha risposto: “Certe decisioni vengono prese non soltanto sulla base degli ascolti, ma anche dal gradimento del pubblico per una opzione o per l’altra. Affari Tuoi è stato un programma molto amato e il suo ritorno riscuoterebbe un certo successo”. Comunque per la cancellazione de “I soliti ignoti”, il giornalista non si dà una spiegazione: “Non saprei dirle perché sia stata fatta questa scelta”.

In realtà le ultime notizie sulla nuova stagione dei “Soliti Ignoti” davano l’inizio per lunedì 13 settembre dopo il termine di Techetecheté. Si parla di ben 250 puntate della durata di circa 50 minuti ciascuna. Il programma è inoltre abbinato alla Lotteria Italia e quindi il prossimo 6 gennaio 2022 andrà in onda con una puntata speciale. Ma non ci sono conferme. E anzi da più parti si parla di cancellazione. Insomma dove sta la verità? Non resta che attendere per capire il destino di questo fortunato programma.