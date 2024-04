Isola dei Famosi, per fortuna che doveva essere l’edizione senza ritiri. In questi primi giorni diversi concorrenti hanno avuto problemi e ben tre hanno già fatto le valigie. Parliamo di Tonia Romano, Francesca Bergesio e Francesco Benigno, quest’ultimo con una vagonata di polemiche. Le prime due hanno abbandonato per motivi di salute, mentre l’attore è stato allontanato dalla produzione.

Secondo le ultime notizie pare che il motivo della decisione sia un forte litigio con Artur Dainese durante il quale Francesco Benigno avrebbe alzato con la mano un legnetto. L’attore è intervenuto subito dopo l’allontanamento dall’Isola per gridare al complotto: “Prima per loro mi ero ritirato, ho smentito e così hanno detto che mi hanno escluso per comportamenti. Fra 5 minuti diranno che ho sparato a un gabbiano che ha attraversato davanti l’isola…” ha raccontato sui social. La puntata in arrivo stasera, giovedì 18 aprile, promette scintille.

La squalifica di Benigno e la salute di alcuni concorrenti a rischio

Sicuramente durante la quarta puntata Vladimir Luxuria parlerà della squalifica di Francesco Benigno. L’attore sta polemizzando da ore con la produzione affermando che sono i ‘poteri forti’ a volerlo cacciare. Racconta di essere stato minacciato e pare che si sia addirittura incatenato nella stanza d’hotel. Una situazione davvero delicata che Vladimir dovrà trattare con grande cura…

Ma ci sono anche altre situazioni a rischio. Dopo i ritiri di Tonia e Francesca anche Marina Suma ha avuto un infortunio. Lunedì scorso l’attrice si è fatta male al ginocchio durante una prova. Subito il poeta Pietro Fanelli ha lanciato dure accuse alla produzione. Ma intanto ci sono da valutare le condizioni della 64enne. E non è finita qui.

Nei giorni scorsi Edoardo Franco e Ares Senol sono risultati positivi al Covid. Come stanno oggi? Si sono negativizzati? Lo scopriremo stasera nella puntata che è registrata nel pomeriggio perché alcune zone della Palapa sono in comune con il programma gemello spagnolo “Survivor” che va in onda proprio il giovedì sera. Il televoto, che riguarda Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich e Peppe Di Napoli, dura fino alle 15 di oggi.

