Con il passare delle ore emergono nuovi retroscena su Francesco Benigno e la fine della sua esperienza all’Isola dei Famosi 2024. Stando al comunicato ufficiale, diffuso subito dopo la notizia di quello che sembrava un ritiro, l’attore ha rotto il silenzio su Instagram raccontando un’altra versione. Ha rivelato di aver discusso con Artur Dainese e che a causa di quello scontro verbale è stato portato via con l’inganno dalla produzione e mai più fatto rientrare in gioco.

E poi: “Mi stanno minacciando da ieri sera dicendomi che devo prendere un volo oggi per tornare in Italia. Contro la mia volontà. Mi hanno detto che se non prendo un volo oggi loro non mi pagano più il biglietto di ritorno né l’albergo. Mi stanno minacciando continuamente“. Ma ora, come riporta il sito Biccy, arriva una nuova confessione in cui l’ormai ex naufrago aggiunge altri dettagli che potrebbero rivelarsi fondamentali in questa storia.

Francesco Benigno fuori dall’Isola, nuovi retroscena

In un nuovo video social Francesco Benigno accusa apertamente un autore di fargli mobbing e di aver addirittura falsato alcuni tamponi covid per farli risultare positivi e posticipare il suo ingresso in gioco. E poi: “Prima per loro mi ero ritirato, ho smentito e così hanno detto che mi hanno escluso per comportamenti. Fra 5 minuti diranno che ho sparato a un gabbiano che ha attraversato davanti l’isola, poi diranno che ho passato una notte d’amore con lui”.

“Fate attenzione ragazzi che questi sono pericolosissimi. Vi chiedo di far vedere tutte le immagini”. E in queste immagini che l’attore avrebbe chiesto di visionare ci sarebbe lui con “un piccolo legnetto alzato così” messo “davanti a un uomo alto gigante fisicato che mi stava venendo addosso“, ovvero Artur.

Il legnetto che avrebbe “subito immediatamente lasciato“ era stato omesso nella prima parte del racconto su Instagram e potrebbe proprio essere la causa di tutto. Di questa lite Benigno avrebbe parlato anche con Alessandro Rosica: “Francesco mi ha semplicemente detto che c’è stato un semplice diverbio fra lui e Artur, un diverbio sì acceso ma non così pesante come quello avuto con Peppe. […]

Lui è allibito perché per questo litigio è stato buttato fuori come un criminale. Durante la lite si sono avvicinati ma non si sono né minacciati né messi le mani addosso. Me lo ha giurato e promesso”, ha raccontato su Instagram l’Investigatore Social. Ovviamente nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi, in programma giovedì 18 aprile, verranno dati aggiornamenti su questo caso scoppiato a due settimane dall’inizio del reality show di Vladimir Luxuria.