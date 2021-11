“Sono 5. E tutti top”. GF Vip, nuovi concorrenti pronti ad aprire quella porta. I nomi già circolano

Grande Fratello Vip 6, finalmente arriva la conferma. Colpi di scena per una sesta edizione sempre più avvincente. Il reality show condotto da Alfonso Signorini subisce uno slittamento, motivo per cui la produzione lancia un appello per ‘reclutare’ nuovi concorrenti pronti a dare il meglio tra le pareti della casa più spiata d’Italia.

Una sesta edizione del Grande Fratello Vip sempre più scoppiettante e durante la quale il pubblico italiano non perde occasione per tenersi aggiornato sui grandi colpi di scena che riguardano gli inquilini Vip della casa. Stando alle prime indiscrezioni sul reality, pare che a essere confermati come nuovi concorrenti siano proprio loro. Ecco di chi stiamo parlando.

Se da un lato la conferma arriva per grandi nomi Vip, ovvero quelli del Divino Otelma, Antonella Fiordelisi e la sorella di Stefano De Martino, voci di corridoio sussurrano che la lista sembra volersi allungare. Infatti altri 5 Vip si sarebbero pronunciati a riguardo con intenzioni molto chiare, quelle di fare ingresso nella casa di Cinecittà.





La proposta sarebbe arrivata del tutto spontanea da parte dei candidati, pronti a varcare la gettonatissima porta rossa. La prima candidata in lista, Luciana Turina, che pare abbia confidato la sua intenzione alle orecchie del sito Dagospia. Seguita da un altro grande nome, quello di Wilma Goich, che ha deciso di riferirlo alla rivista “Chi”.

Si aggiunge alla lista un altro nome Vip femminile, reduce da un’apparizione in casa, ovvero Iva Zanicchi. Credete che la lista sia finita? Vi sbagliate, perché voci di corridoio tirerebbero in ballo anche i nomi di Vera Gemma e Luigi Mastroianni. Nessuna conferma a riguardo, ma il pubblico italiano non perderà occasione per seguire tutti i dettagli della vicenda.