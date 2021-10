Alfonso Signorini è il re del GF Vip, il reality più seguito e tornato da poco in onda con la sesta edizione, la terza consecutiva condotta dal direttore del settimanale Chi. Anche quest’anno ha riunito una folta schiera di personaggi più o meno famosi che da settimane ormai sono reclusi nella Casa di Cinecittà. Già, è passato più di un mese dall’inizio del GF Vip 6 e tra intrecci, dinamiche, flirt, strategie e scontri il pubblico può dirsi più che soddisfatto. Al momento resta doppio l’appuntamento settimanale con il reality condotto da Alfonso Signorini: il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5.

E anche se la concorrenza, rappresentata da Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Raiuno, va fortissimo il GF Vip 6 sta ottenendo un discreto successo. Ogni puntata è seguita da oltre 3 milioni di telespettatori, senza contare che la trasmissione è molto commentata sui social network. Ma i fan sono in attesa di capire se ci sarà un prolungamento, come accaduto lo scorso anno con la quinta edizione.

Cosa fa Alfonso Signorini prima di ogni diretta del GF Vip 6

Non è dato ancora da sapere se Alfonso Signorini, quest’anno affiancato in studio da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si fermerà poco prima di Natale. L’ultima indiscrezione sembra però far propendere per l’ipotesi dell’allungamento perché parla di due nuovi ingressi. Quelli di Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, e di Antonella Fiordelisi, la ex di Francesco Chiofalo che, stando sempre ai rumor, dovrebbero unirsi a breve agli altri vipponi.





Ma ora è stata lanciata un’indiscrezione anche sul padrone di Casa. Sostiene infatti Dagospia che Alfonso Signorini ha un modo tutto suo per prepararsi a ogni nuova puntata del reality show più famoso d’Italia. Sicuramente condurre il GF Vip 6 e gestire tutti i concorrenti non è facile e allora, per essere sempre al meglio quando c’è una diretta, il presentatore si isola nel suo camerino per dare sfogo a una delle sue più grandi passioni: suonare il pianoforte.

“Alle 21 circa tutti i lunedì e venerdì prima di andare in onda con il Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini si isola dal mondo, si chiude nel camerino e non parla con nessuno”, si legge sulla rubrica A lume di Candela su Dagospia. “Una pratica particolare prima della diretta? No, trascorre circa venti minuti al piano. Sarà un modo per prepararsi alle urla della Cipriani?”.