Alfonso Signorini, altro che buongiorno! Brutta notizia, anzi pessima. Anche lui l’ha appena saputa

Alfonso Signorini, l’amara ‘sorpresa’. La notizia arriva del tutto inaspettata per il conduttore del Grande Fratello Vip. Asticella alta delle aspettative, e poi? Pare che la sfida degli ascolti Auditel abbia premiato un altro programma, lasciando il reality show indietro di 8 punto di percentuale share.

Sorprende non poco scoprire che Alfonso Signorini non è riuscito a qualificarsi al primo posto nella classifica degli apprezzamenti. Con 8 punti in meno di percentuale di share, il Grande Fratello Vip ha convinto solo 2.001.000 spettatori, pari al 14,7% di share.

Ad aggiudicarsi il tanto gettonato primo posto nella classifica Auditel degli ascolti tv, Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show. Il programma in onda su Rai Uno, infatti. ha ottenuto il riscontro di un ampio pubblico di telespettatori, totalizzando 3.969.000 spettatori dunque uno share pari al 22.5%.





E considerando le percentuali della serata di debutto del reality di Alfonso Signorini, avvenuto il 13 settembre, il bilancio non è dei migliori. Infatti al momento dello start del programma, i numeri erano decisamente più alti: 2.860.000 utenti per uno share pari a 20,70%. Una differenza sostanziale. Ma le sorprese posano dietro l’angolo e per Alfonso Signorini potrebbe arrivare la svolta nelle prossime puntate.

Per quanto riguarda la restante programmazione televisiva, non male per N.C.I.S. – Unità Anticrimine che conquista ben 1.273.000 spettatori (6%), contro Italia1 con Rambo che ha invece conquistato 1.298.000 spettatori (6.5%). Mentre su Rai3 Dolceroma convince 462.000 spettatori, non raggiungendo Rete4 con Quarto Grado e i suoi 965.000 spettatori (6.3%). Non male per La7 e Propaganda Live che ha catturato l’attenzione di 704.000 spettatori (4.8%), contro Tv8 con Gomorra 3 (replica) che ha intrattenuto 354.000 spettatori (1.8%).