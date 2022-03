Vi manca Alfonso Signorini? Per ben sei mesi non ha saltato un appuntamento settimanale – anzi due – con il GF Vip 6. Il reality è iniziato che era ancora estate ed è finito quasi a Pasqua, con Natale e Capodanno di mezzo. Tanto che Ilary Blasi, invitata alla finalissima del 14 marzo scorso per presentare la sua Isola dei Famosi, ci aveva scherzato su. Ma molti ci avevano visto una frecciatina.

Nel dettaglio aveva invitato Alfonso Signorini a sparire, televisivamente parlando, perché il pubblico non ne poteva più di lui dopo 6 mesi ininterrotti di reality.“Forse comincio a tromb…!”, aveva risposto lui non risparmiando, però, qualche battutina sulla presunta crisi con Francesco Totti di cui tutti parlavano. Poi, all’Isola, un’altra frase per molti ‘ambigua’ sugli opinionisti che diventano conduttori.





Alfonso Signorini, “qualcosa bolle in pentola”

Ma nessuna lite o malizia, ha assicurato lo stesso Alfonso Signorini rispondendo a una lettera su Chi: “Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia o cattiveria! Al GF Vip mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per 6 mesi sono entrato nelle vostre case due volte la settimana con uno spettacolo di 4 ore in prima serata”.

E infatti è sparito. Nel senso si è preso una vacanza dopo tutti quei mesi di lavoro e dirette. Alfonso Signorini ha quindi deciso di seguire il consiglio di Ilary Blasi e prendersi un periodo di relax lontano dalle telecamere. Le stesse che a settembre 2022 torneranno a riprenderlo in studio con nuovi vipponi.

Giuseppe Candela per Dagospia rivela infatti che Alfonso Signorini “si è concesso una pausa: su Instagram ha postato qualche video al mare. Dove è andato? Ve lo sveliamo noi, si è concesso una breve vacanza alle Maldive. Un modo per ricaricarsi, a settembre sarà nuovamente alla conduzione del reality”. Ma forse non solo perché il giornalista lancia un’indiscrezione bomba: “E se questo non fosse il suo unico progetto? Qualcosa bolle in pentola…”.

