“Me la pagherai molto cara, Clarissa”. GF Vip, Alfonso Signorini lo scopre in diretta e non la prende affatto bene

È il momento delle confessioni al GF Vip. Alfonso Signorini, durante la puntata del 15 novembre, viene a conoscenza di alcuni dettagli che lo hanno lasciato senza parole. Protagonista assoluta di questa vicenda è Clarissa Selassié. La giovane ha infatti confessato di aver nascosto ai provini del reality show che il suo cuore non è del tutto libero. Clarissa, quando si parlava del rapporto tra sua sorella Lulù e Manuel Bortuzzo, si è rivolta al conduttore dicendogli: “Non sono stata tanto onesta con te”.

Naturalmente, durante l’ultima puntata del GF Vip 6 non si poteva non parlare degli scontri che ci sono stati tra le tre sorelle Jessica, Clarissa e Lulù Selassié. Per iniziare quest’ultima quando Alfonso Signorini le ha chiesto di cosa si preoccupano tanto le sue sorelle, ha risposto: “Troppo a mio avviso, quando hanno capito si sono ridimensionate”. Ed è in questo preciso momento che è intervenuta a gamba tesa Clarissa (che in questi giorni è sembrata molto turbata: “Mi sono presa cura delle mie sorelle”.

E ancora: “Ho sempre preso i loro problemi e li ho resi miei. Già a cinque sei anni affrontavo problemi, sono cresciuta molto velocemente. Le mie sorelle sono la mia vita ed ero al corrente che qua avremmo potuto litigare, siamo tre pazze, però la mia vita non sarebbe la stessa senza di loro”. Jessica invece ha detto ad Alfonso Signorini: “L’80% della mia vita qui dentro la passo in cucina”.





Poi ancora Jessica: “Lulù la lascio sempre molto tranquilla. E’ vero che cerco di andare a controllare cosa fanno, loro mi tengono all’oscuro di tutto”. A questo punto Alfvonso Signorini ha stuzzicato Manuel Bortuzzo: “Con le tue cognatine come ti relazioni? Come mai non hai scelto Clarissa?”. La risposta del 22enne è stata: “Con le mie? Queste cose le vedo e le capisco. Sono completamente diverse Lulù e Clarissa”.

A questo punto proprio Clarissa prende la parola e dice ad Alfonso: “Una persona fuori da qua c’è l’ho. In estate ero single”. A questo punto Alfonso Signorini con molta ironia ha detto: “Ma se mi hai riempito di messaggi dicendo voglio un bono, non riesco a non perdonarti. Ma pensa te che questa aveva pure il fidanzato! Me la pagherà molto cara!“. Staremo a vedere.