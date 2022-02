Sta succedendo davvero di tutto tra Alex, Delia e Soleil. E quando diciamo di tutto, intendiamo davvero ogni cosa. Solo qualche ora fa infatti, un bacio passionale in piena regola ha sconvolto i gieffini. Delia Duran si avvicina come una pantera, Soleil allarga le gambe e la accoglie. E scocca il bacio tra le due prima nemiche, poi amiche, ora… cosa? Tutto mentre Katia Ricciarelli e Alex Belli vedono la scena. E commentano. “Ma cosa fanno si baciano?” chiede la soprano.

Alex però non la prende benissimo: “No…”. Insomma, dopo la festa in maschera al Grande Fratello Vip le cose tra Alex, Delia e Soleil stanno cambiando ancora. Come ricorderete, Soleil si è prima dichiarata all’attore e poi ha limonato la pantera latina per liberarla dalle brutte vibrazioni (sì, avete letto bene). Ma non è finita qua, perché dopo c’è stato il momento del confronto tra Alex Belli e Soleil. Tra i due le tensioni sono arrivati dopo quel bacio passionale. E mentre Alex e Soleil se le dicevano di tutti i colori, Delia assisteva perplessa e confusa a tutto.

I commenti della vecchia e dell'iguana, mi sento ubriacata da tutta questa situazione, non riesco a metabolizzare



pic.twitter.com/rzG0jq0XRE

February 20, 2022

E ancora, in una notte durata una vita, alle quattro del mattino e palesemente alticci, Alex e Delia si sono messi a chiacchierare regalandoci una conversazione artistica terminata con una canzone cantata a cappella accompagnata da una chitarra. “Che stiamo a fare qua, cosa ci cambia tanto nella vita? Prendiamo e usciamo” – dice Alex Belli – “Non ti fa star bene stare qua, la tua salute è molto più importante”.

“Se tu mi dici che qua non stai bene, usciamo, io vedo che non stai bene, i tuoi occhi non sono gli stessi“. “Tu pensi che io non stia bene? Io sto bene“, ha replicato Delia Duran. “La posta in gioco è troppo alta, io non esco fuori di qui lasciandoti in questa situazione. Io esco se so che tu sei in focus. Secondo me tu non hai il contatto reale con la realtà. Io sono qui per te per farti capire che devi avere fiducia di me“, ha poi chiuso Alex Belli.

“Io ti amo, ti ho perdonato e siamo tornati insieme, ora ho fiducia di te ma non come prima di questo reality quando avevo quella fiducia limpida con te. Ora non sono come prima, ora starò più attenta a tutto“, ha concluso Delia. Poi la canzone tra Alex Belli e la compagna, come se niente fosse. Che magia.