E mentre Alex Belli e Soleil Sorge alzano una barriera al GF Vip 6 arrivano segnalazioni pesanti sul conto dell’attore di Centovetrine. Dopo settimane di “chimica artistica”, l’influencer ha deciso di prendere le distanze dal suo amico speciale, andato su tutte le furie dopo averla vista riavvicinarsi a Gianmaria Antinolfi.

“Oggi mi sono alzato con le scatole girate perché vedo l’incoerenza – le parole di Alex Belli agli altri gieffini – Sole si è incespugliata in una cosa assurda. Sei ore a parlare con Gianmaria, ma scherziamo? Poi me la dovrà anche spiegare quella roba lì. Se ne dicono di cotte e di crude e poi ora sono appiccicati. Li ho visti a ridere, scherzare e abbracciarsi. […] Io di coerenza ne vedo poca, mi stupisco di Soleil sinceramente. Hanno usato parole pesanti e poi adesso sono insieme”.

Alex Belli, segnalazioni pesanti

E ancora, sempre Alex Belli su Soleil e Gianmaria: “Sono stati ore ed ore a parlare insieme e non mi pare un comportamento coerente. Si sono detti qualsiasi cosa l’uno contro l’altra e adesso sono attaccati. Perché io credo che nel momento in cui pensi determinate cose di una persona e non hai stima di lei, non puoi starci così a parlare. Non trovo coerenza in questo”.





In tutto questo, grazie a Deianira Marzano, spuntano alcuni racconti che comprometterebbero l’attore: Alex Belli ha tradito Delia Duran prima del GF Vip 6? In una prima Storia l’’influencer rende pubblica una segnalazione che le è arrivata in privato da una ‘donna bellissima’ anonima che vive a Dubai e ha rivelato di aver avuto più di un’intesa con Alex Belli e che durante queste ‘intese’ lui non era mai single.

Sui presunti tradimenti anche un’altra segnalazione secondo cui durante un evento vicino Foligno l’attuale concorrente del GF Vip 6 e marito di Delia Duran ha scambiato il suo numero di telefono con una 23enne del posto. L’attore e la ragazza si sarebbero poi visti più volte a Milano, prima che lui si dileguasse. Due segnalazioni, dunque, che instillano il dubbio sul fatto che Alex Belli possa aver tradito prima dell’inizio del reality. Come reagirà Delia che, fa notare Deianira, se la prende con Soleil e non con lui?