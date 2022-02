Alex Belli ha davvero lasciato l’Italia ed è andato in Egitto? Secondo Delia Duran no, anche se in diretta le è stato mostrato un video social in cui il marito, assente dallo studio del GF Vip 6, è tutto di bianco vestito e soprattutto nel deserto. “Dopo tante parole spese energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze, sempre con te amore mio”, la didascalia della Storia.

“Ho una notizia da darti: Alex Belli stasera non è qui con noi – le parole di Alfonso Signorini alla modella – Lui ha preferito prendersi una pausa da questa situazione, che lui stesso ha alimentato. Ha bisogno di stare solo con i suoi pensieri”. Ma Delia Duran non è sembrata convinta: secondo lei è un filmato che risale a qualche tempo fa.

Alex Belli, la prossima “mossa”

A parlare con Alex Belli è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha anche svelato un retroscena su Verissimo: “C’è uno scoop che riguarda Verissimo. Il programma ha riunito i tre moschettieri del GF. Parlo di Aldo, Manuel e Gianmaria, non Alex, che all’inizio era nel gruppo con Bortuzzo e Montano. Questa notizia Alex non l’ha presa benissimo. Ha saputo di questa notizia proprio la sera in cui è tornato al GF e non ha risparmiato critiche rivolte a Gianmaria che gli avrebbe rubato il trono”.





Ma tornando al presente: “Che fine ha fatto Alex Belli? Anche io mi preoccupo quando non lo vedo al pianoforte – ha continuato Gabriele a Casa Chi – Lui è sparito per 18 ore dai social e nessuno ha avuto sue notizie. Per quasi un giorno è scomparso e di lui è rimasta soltanto una scia di chimica artistica. Alex è sparito, ma è anche riapparso nelle vesti di santone vestito di bianco. Ha detto che avrebbe fatto parlare il silenzio. Ho parlato con lui e mi ha detto ‘ti regalo una news flash con quella che sarà la mia nuova tattica. Ha detto che da questo momento cambierà”.

DOPO TANTE PAROLE SPESE, ENERGIE CONSUMATE,

VOGLIO FAR PARLARE

IL SILENZIO DEL DESERTO,

IL SILENZIO DEL DESERTO,

E RECUPERARE LE FORZE, SEMPRE CON TE AMORE MIO ❤️#alexbelli ♾ #deliaduran

Nel dettaglio “lui ha deciso di giocare di sottrazione. Deduco che, o per scelta sua o per scelta indotta, capendo che forse si era superato il limite chimico, credo che da questo momento Alex Belli, fino alla fine del GF Vip, starà in silenzio se ci riuscirà”. “Di certo c’è che non rientrerà più in Casa e non ci saranno più sorprese o richieste di nozze. Se tornerà anche in studio? Penso di sì, per contratto dovrebbe esserci. Se non sarà presente rinuncerà al denaro che lui stesso ha decantato di aver fatto anche per far quadrare i conti. Poi una volta finito il GF Vip lui e Delia partiranno per le Maldive”.