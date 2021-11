Che la nuova puntata del GF Vip 6 sarà incentrata su Alex Belli è poco ma sicuro. Da giorni l’ex attore di Centovetrine è nel mirino dentro e fuori la Casa e per diversi motivi: dal litigio con Aldo Montano all’uscita non proprio felice su Manuel Bortuzzo, fino all’amicizia molto ma molto particolare con Soleil Sorge. E poi le indiscrezioni parlano chiaro: dopo tutto quello che è accaduto è arrivato il momento di un faccia a faccia con sua moglie, Delia Duran.

E come se tutto questo non bastasse, ora è entrata di nuovo in scena la ex di Alex Belli, Mila Suarez, che ha deciso di condividere su Instagram delle affermazioni piuttosto pesanti. Chissà se Alfonso Signorini le riferirà al diretto interessato. Ma il capitolo Soleil Sorge è sicuramente quello che ora interessa più al pubblico del reality. Nella scorsa diretta lui ha ammesso di avere una particolare simpatia per la coinquilina, come donna e come persona che al di fuori del GF Vip 6 avrebbe potuto diventare qualcosa di più.

Alex Belli non si trattiene più con Soleil Sorge

Ora nuove confessioni di Alex Belli, che nella “segretezza” del confessionale è tornato a parlare di Soleil Sorge e regalato al pubblico del reality show, nel caso ce ne fosse bisogno, un’ulteriore conferma sul suo trasporto nei confronti dell’influencer. Segno che proprio non riesce più a trattenersi.





E così, convocato nella stanza rossa, l’attore ha dichiarato apertamente le sue emozioni e di cercare costantemente la coinquilina ogni giorno: “Mi hanno inculcato nella testa in questi giorni di starle lontano, ma non ci riesco – le parole di Alex Belli – Ho bisogno di lei in questi momenti, ho bisogno della sua pazzia, molto probabilmente senza di lei tutto questo sarebbe più difficile. È tutto un incontro, durante la giornata vedo che lei mi cerca, tutto a livello telepatico, è inutile negarlo ci cerchiamo, ci manchiamo”.

"Mi hanno inculcato nella testa di starle lontano, ma alla fine non ci riesco" 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/cnIg6x5YeF November 4, 2021

“Mi fa star bene e se una cosa mi fa star bene è giusto che io la faccia e me ne frego di tutte le critiche che posso ricevere”, ha concluso Alex Belli non lasciando più spazio a dubbi su quello che prova in questo momento. Soleil Sorge, dal canto suo, sembra più frenata ma allo stesso tempo per niente sorpresa: “Le parole che lui mi ha detto sono meravigliose, ma non mi hanno sorpresa più di tanto, perché certe cose si sentono non hai bisogno di dirle”, ha detto sempre protetta tra le mura del confessionale.