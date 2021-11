Alex Belli è stato il protagonista della puntata del 5 novembre del ‘GF Vip 6’. Infatti, ha dovuto fare i conti con due situazioni diventate decisamente bollenti e che lo hanno travolto. Innanzitutto ha avuto modo di discutere nuovamente con Aldo Montano dopo il furioso litigio dei giorni scorsi, sfociato quasi in aggressioni fisiche. Ma è entrata in scena anche sua moglie Delia Duran, che ha fatto una ramanzina a Soleil Sorge e ha anche attaccato suo marito per i comportamenti avuti con la gieffina.

Durante l’appuntamento su Canale 5, anche Alfonso Signorini ha criticato l’atteggiamento dell’attore, dopo la stretta di mano con Montano: “Gesto nobile da parte tua, però lasciami dire che hai buttato via tutto dicendo che questo è fair play Aldo, quello che dovresti insegnarmi tu. Non si fa così, hai toppato”. E lo sportivo ha subito replicato: “Hai ragione Alfonso”. A poche ore dalla fine della puntata Alex è però intervenuto su Delia e, dialogando con Davide Silvestri, l’ha smascherata pubblicamente.

La moglie di Alex Belli lo ha accusato di aver avuto davvero poco rispetto nei suoi confronti, quindi avrebbe dovuto avere dei modi di fare diversi con Soleil proprio perché sposato. Affermazioni molto forti, che a quanto pare avrebbero però sorpreso del tutto il concorrente del reality show. Parlando appunto con Silvestri, ha detto di non riuscire a comprendere per quale ragione abbia avuto quella reazione. E ha spiegato il motivo per il quale non si sarebbe atteso quelle durissime parole.





Alex Belli ha quindi raccontato al coinquilino: “Io mi sono sempre comportato così, non avrebbe mai avuto una reazione simile. Ha sbagliato tutto lei, è sbagliato che lei sia venuta con un occhio che non ho riconosciuto. Le parole che mi ha detto non le ho riconosciute”. E poi ancora: “Hai deluso me, la mia famiglia e stai facendo un percorso sbagliato. Queste parole sono entrate nella mia testa. Non è il mio modo di fare”. E ha concluso, dicendo di essere davvero sorpreso da quanto successo in puntata.

Per concludere l’argomento Delia Duran, Alex Belli ha detto a Davide Silvestri: “Lei ha percepito una cosa completamente sbagliata, ci sta la gelosia, questo lo so. Ma ho fatto un altro programma basato su questa roba qui”. Quindi, non si sarebbe mai atteso questa furia totale della coniuge. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se cambierà il suo atteggiamento con Soleil.