Clamorose rivelazioni sull’ex concorrente del ‘GF Vip 6’, Alex Belli. A riferire tutto è una persona molto nota in televisione, che ha deciso di parlare e di attaccarlo duramente. Proprio nella serata del 5 aprile lui è stato ospite del programma di Barbara D’Urso, ‘La Pupa e il Secchione’, ma fuori dal reality show sono arrivate delle vere e proprie stoccate nei suoi confronti. C’è infatti chi ha riferito che l’attore abbia interesse anche verso gli uomini, ma non lo ha mai voluto ammetterlo.

Intanto, mentre Alex Belli si trovava a La Pupa e il Secchione a dare consigli di ‘coppia’ all’amico Mirko e alla sua pupa Mila Suarez, e a fare siparietti con l’ex gieffina vip Soleil Sorge, in molti sono chiesti dove fosse la moglie Delia Duran. O meglio, in tanti hanno notato che nel momento della messa in onda Delia si trovava alle Bahamas. Alcune storie pubblicate su Instagram hanno fatto incuriosire gli utenti del web. Ma essendo la puntata registrata, si è scoperto che i due erano comunque insieme.





Dayane Mello su Alex Belli: “A lui piacciono gli uomini”

Queste le rivelazioni fatte da un’ex gieffina su Alex Belli: “Ragazzi, ancora non lo avete capito? Voglio dire solamente una cosa e poi resto zitta. Io ho un gossip da dire, Alex Belli ci gioca, però gli piacciono anche gli uomini. Non stiamo scherzando, è bisessuale, il problema è che dovrebbe dirlo e non stare lì a giocare con le donne. Le prove ci sono, i miei occhi. Dieci anni fa sono stata a casa sua, quindi le prove ci sono”. E poi ha continuato, criticando aspramente l’ex protagonista del reality show di Alfonso Signorini.

Ad aver detto tutto questo su Alex Belli è stata Dayane Mello, che ha proseguito così nel suo attacco all’attore: “Io vado via ciao, mi rifiuto come amica ragazzi, ha umiliato Soleil l’ultima volta – ha aggiunto a ‘Pupa Party’ -. No vabbè, scioccante. Non mi piacciono questi giochi così, gioca con le donne, devi essere sicuro e sincero di quello che ti piace, perché lo show e lo spettacolo va bene, non giochiamo con la verità di quello che proviamo perché c’è un sacco di gente che soffre a casa di questa cosa e non va bene”.

E Alex Belli aveva detto su Dayane: “Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come Giuda. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare. Sei un’ipocrita”. Quindi, un botta e risposta davvero all’ultimo sangue tra i due ex vipponi. Dopo aver ascoltato queste parole della brasiliana sulla sua presunta bisessualità, staremo a vedere se il marito di Delia Duran vorrà sbilanciarsi.

