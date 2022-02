Alex Belli ha chiarito con Delia Duran poco dopo il suo ritorno al GF Vip 6. Certo, ci sono state anche discussioni sul loro rapporto ma non sono mancati baci, tenerezze e, forse, anche qualcosa di più. Perché nelle scorse ore i due si sono chiusi nel bagno della stiva, dove non ci sono telecamere, e dai rumori per molti utenti si intuisce cosa è accaduto.

Eppure fino a qualche giorno fa la modella sembrava vicinissima a un altro coinquilino, Antonio Medugno. La reazione di Alex Belli? Quando è rientrato nella Casa del GF Vip ha cercato di conoscere meglio i nuovi concorrenti, tra cui il tiktoker. E si è complimentato per l’atteggiamento che ha mantenuto con Delia Duran, nonostante lei l’avesse provocato più volte.

Alex Belli sul rapporto a tre con Antonio e Delia

“Mi piace come ti sei comportato da uomo vero con Delia. Lei è una donna speciale e si è mostrata con me per quella che è. […] Una che mi dice ‘a me piacerebbe chiamare un’amica con noi’. Poi c’è anche l’amore libero in camera ok. Ma in verità noi siamo una coppia tradizionale, abbiamo progetti, vogliamo fare figli e abbiamo tante cose che vogliamo fare insieme”, gli ha detto Alex Belli. C’è di più: la settimana scorsa Delia Duran ha confessato ad Antonio Medugno di avere “una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex”.





E il marito non è sembrato infastidito da quella proposta, anzi: “Lei però dice altro perché va in overbooking. Come quando lei ha detto ‘mi piacerebbe farlo con te Antonio e Alex’ ok, per me ci può stare, ma dirlo qui dentro poi diventa una cosa diversa, che poi non la fermi più e fuori se ne parla a oltranza. Io da mente aperta ed eclettico ti dico ‘sì amore lo puoi dire nella tua vita privata, ma non al GF Vip’. Qui ti inserisci dentro un bel cespuglio. Quando usciamo possiamo andare io, te e lei in vacanza e porto anche una mia amica”, ha detto Alex Belli al tiktoker.

E ancora: “Io ho le spalle coperte perché questa cosa dell’amore libero non era mai stata raccontata ed esposta. Però per quanto riguarda me e lei sposta il racconto di quello che noi siamo. In soldoni noi abbiamo fatto giochi e incontri, ma la verità è che la maggior parte delle cose le facciamo da soli io e lei. Io lavoro con le donne e gli uomini più belli e per fortuna siamo liberi mentalmente, perché se lei fosse gelosa come farei a lavorare in questo contesto?”, ha concluso Alex Belli.