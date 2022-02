Alex Belli, c’è da scommettere che nella nuova diretta del GF Vip 6 il triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge tornerà a dominare la puntata. Ne sono successe di cose in questi ultimissimi giorni! Intanto il bacio scattato durante la festa di sabato sera tra la moglie e l’amica speciale dell’attore. Delia Duran e Soleil Sorge, letteralmente avvinghiate in giardino, si sono baciate con trasporto.

Poco dopo la modella, l’influencer e Alex Belli si sono ritrovati, sempre all’aperto e la prima ha pensato bene di lanciarsi in un abbraccio di gruppo che però non è piaciuto a Soleil Sorge. Non è finita, perché tra i due legati dalla famosa “chimica artistica” è arrivato il momento della resa dei conti.

Alex Belli, la lite con gli autori del GF Vip

Dopo l’ennesima discussione, Soleil Sorge ha confessato ad Alex Belli: “Te l’ho sempre detto che ti amo!”. Ancora: oltre al famoso triangolo nella Casa che diventa sempre più complicato, anche il bacio scattato con Jessica Selassié sarà sicuramente oggetto della nuova diretta. Lo ha confessato lo stesso attore: “Mani, giusto per la cronaca, perché è doveroso che io ve lo dica, anche io ho dato un bel bacio in bocca, ma a Jessica. Sì c’è stato questo bacio anche tra di noi”.





La reazione di Delia Duran? “No che non mi sono arrabbiata e sapete perché? Ero insieme a lui e questo fa la differenza. Diciamo che l’abbiamo condiviso insieme”, ha spiegato. Nelle ultime ore, poi, un’altra scena clamorosa con protagonista Alex Belli: la lite con la regia del GF Vip 6 perché era nella stiva e non aveva alcuna voglia di tornare nella Casa dagli altri. Gli autori l’hanno incalzato e a quel punto l’attore ha perso il controllo.

“Ma aspetta un attimo, Ciccio. Faccio un discorso. Dai… Ma faccio un discorso qua. Intanto hai le telecamere, che te ne frega? No? Mi senti?”. “Se vuoi parlare con Delia devi ritornare in Casa, grazie”, la voce di un autore. Ma Alex Belli ha alzato ancora di più i toni: “Sì sono qua… posso pettinarmi porca tr…? Aspetta un attimo, non voglio stare in mezzo all’altra gente. Ma parlo qua sull’amaca. 5 secondi. Tanto non posso andare di là e parlare in mezzo alla gente. Parlo qua sull’amaca come l’altro giorno. Hai le telecamere. Ma cosa ti cambia? Cosa ti cambia? Mi metto qui a parlare, anziché stare in camera. Gira la camera, gira quella qui, mi senti? Dove vado?”