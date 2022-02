Alex Belli è tornato al GF Vip 6 e lo ha fatto per Delia Duran. Così ha detto alla moglie nelle ore successive al suo rientro in Casa. E anche di non aver apprezzato il suo modo di fare durante l’ultima settimana: “Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima!”, ha detto l’attore.

E ancora: “Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”.

Alex Belli litiga con Delia: la reazione di Soleil

Per tutto il giorno successivo alla diretta del GF Vip 6, in realtà, è andato avanti il chiarimento tra Alex Belli e Delia Duran. E dopo i baci appassionati scattati nella notte, lui ha provato a farla ragionare: “Sei entrata al GF Vip, hai fatto un casino della madonna, hai vinto due televoti fortissimi ed è stato solo per merito tuo, amore mio- Adesso, in questo momento, non hai bisogno di niente. Goditi questa esperienza che ci farà uscire fortificati, più forti di quelli che eravamo prima. […]”.





“Qua dentro abbiamo preso porte in faccia e schiaffi, ma possiamo ricostruire tutto più forte di come siamo entrati il 13 settembre. Sì, perché tu sei entrata con me il 13 settembre”, ha continuato Alex Belli. Ma poco fa è scattata già la prima lite tra i due. Chiusi in sauna, l’attore e la modella hanno discusso animatamente sul loro rapporto. I toni si sono fatti presto incandescenti, entrambi hanno alzato la voce. Ma non erano proprio soli.

Regia di Basciano e Soleil, presentano Cento Storyfake direttamente dalla casa del Gf…. e la perculata assicurata! ADOROH.🎥🤡#GfVip pic.twitter.com/7Jqlq5ff5A February 15, 2022

Non solo il pubblico collegato in diretta col GF Vip 6 ha assistito alla lite, ma anche Soleil Sorge che era in giardino con Alessandro Basciano. E i due non hanno potuto fare a meno di prendere in giro la coppia. Mentre Alex Belli alzava la voce, con Delia Duran che lo invitava a calmarsi hanno iniziato a improvvisare una telecronaca. Lui con la bottiglia tenuta a mo’ di telecamera e lei che riproduceva ogni loro movimento. Nemmeno a dirlo il popolo di Twitter e chi crede che l’attore e la modella abbiano un copione sono andati a nozze con questa clip.