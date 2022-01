Alex Belli cacciato dallo studio del GF Vip 6 e poi a bordo di un aereo diretto in Egitto. Tutto nel giro di poche ore. “Bye bye Italy”, ha scritto tra le Storie di Instagram dopo il post sul dopo puntata in cui, all’ennesimo scontro con Delia Duran e Soleil Sorge, Alfonso Signorini lo ha invitato ad allontanarsi.

“Mi rivolgo ai miei autori me lo accompagnate fuori. Non si può lavorare così, ha scelto la linea del silenzio e poi non fa altro che interferire con il mio lavoro. Mi rifiuto di lavorare così vai a fare l’imbonitore da un’altra parte”, le parole del conduttore, furioso con Alex Belli. La cui replica non è tardata ad arrivare, ma su Twitter.

Alex Belli, la “pazza idea” su Soleil e Delia

“GAME OVER – ha scritto Alex Belli in un tweet che ha postato anche tra le Storie di Instagram – Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!”.





Quindi la partenza per raggiungere Alessandro Filippi, hairstylist e make up artist con cui lavora che al momento si trova in Egitto, a Sharm el-Sheikh. Ma prima di lasciare l’Italia è finito in copertina su Nuovo tv: “Scandaloso GF Vip. La pazza idea di Alex Belli: proporre un grande letto alla moglie Delia e alla sexy Soleil Soleil”: si legge sull’ultimo numero del settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

E anche: “Vi amo tutte e due, andiamo a vivere insieme”. Secondo una fonte anonima che ha parlato a Nuovo Tv, inoltre, la storia tra Alex Belli e le due coinquiline sarebbe già scritta: “Il copione è chiaro. Vedrete, la modella si avvicinerà gradualmente a Soleil Sorge, la donna che qualche mese fa ha fatto prendere una sbandata a suo marito Alex Belli. Delia Duran appianerà le divergenze, diventerà amica della Sorge e getterà le basi per un triangolo amoroso che stuzzicherà Alex e l’interesse del pubblico”.