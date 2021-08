Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset dopo 25 anni e il suo addio è stato accolto da un grandissimo dispiacere da parte del pubblico. E nelle ultime ore è tornata a parlare a ‘Vanity Fair’, dove ha rilasciato delle dichiarazioni veramente importanti e decisamente più positive. La speranza dei telespettatori potrebbe diventare realtà a stretto giro di posta. Anche perché stavolta non siamo in presenza di indiscrezioni o semplici voci, bensì di affermazioni ufficiali della conduttrice televisiva.

A proposito della scelta di lasciare il ‘Biscione’, ha affermato: “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’”.

Alessia Marcuzzi ha innanzitutto ribadito: “Una certezza che ho ormai oggi è che non voglio solo per paura avere fretta di rimettermi in qualcosa che sinceramente non mi convince. Nessuno ci insegna il coraggio, lo si impara. Ora è il momento del sì, voglio saltare, qualunque cosa ci sia dall’altra parte. E chi può deve farlo. Nel mio caso parlerei più di follia, ma non voglio più essere abitudinaria. Occorre scoprire nuove storie di sé e guardare alla vita con curiosità”, ha aggiunto l’ex presentatrice de ‘Le Iene’.





Ma soprattutto Alessia Marcuzzi ha rivelato che potrebbe arrivare nel prossimo futuro una nuova trasmissione da lei condotta, anche se non ha svelato dettagli sull’emittente: “Arriverà dell’altro. Se avrà a che fare con l’entertainment? Magari sì, è nel mio Dna”. Un piccolo indizio, senza però sbilanciarsi più di tanto. Stando a quanto si può intuire da queste sue rivelazioni, la donna potrebbe già essere in contatto con qualcuno e chissà se tra qualche mese non la vedremo già al lavoro.

Al posto di Alessia Marcuzzi a ‘Le Iene’ sarebbe pronta una cantante. Elodie, nel dettaglio, sarebbe al timone per la prima volta di uno show televisivo. Ed è forse troppo chiederle di prendere il posto di Alessia Marcuzzi. Elodie Di Patrizi è nata a Roma il 3 maggio 1990 sotto il segno del Toro. Di padre italiano e madre francese creola, ha iniziato da giovanissima una carriera da modella prima di sfondare nella musica.