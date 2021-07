Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset. E la conduzione de Le Iene resta vuota. Sulla questione era intervenuto Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset ha sottolineato come il programma necessiti di una sferzata di novità. E il nome che circola è davvero pesante. L’addio di Alessia Marcuzzi non era avvenuto senza polemiche. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via”.



Poi Alessia Marcuzzi aveva continuato: “Salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”. “La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare”.



“Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono”, ha concluso Alessia Marcuzzi subito sommersa da cuori e messaggi di affetto anche da tanti colleghi. Sull’addio clamoroso di Alessia Marcuzzi erano poi spuntati fuori dei retroscena molto importanti. Da parte sua ci sarebbe infatti anche stato un rifiuto totale alla conduzione di una storica trasmissione, a causa di problematiche con un collega.







Infatti, avrebbe dovuto lavorare in coppia con questo conduttore, con il quale pare non ci siano rapporti buoni. E dunque ha preferito rifiutare con garbo e avviarsi verso altre avventure. Intanto, per la sua sostituzione, gira un nome importante. A riportare la notizia e Tvzoom.it secondo il quale, al posto di Alessia Marcuzzi, sarebbe pronta una cantante.



Elodie, nel dettaglio, sarebbe al timone per la prima volta di uno show televisivo. Ed è forse troppo chiederle di prendere il posto di Alessia Marcuzzi. Elodie Di Patrizi è nata a Roma il 3 maggio 1990 sotto il segno del Toro. Di padre italiano e madre francese creola, originaria della Guadalupa, ha iniziato da giovanissima una carriera da modella, abbandonata però per il sogno di imporsi nel mondo della musica, la sua più grande passione.