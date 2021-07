“L’ho fatto per te”. L’ex corteggiatore e scelta di UeD dona un rene alla sorella, il bellissimo gesto d’amore

Dame e cavalieri restano al centro del gossip e dell’interesse dei telespettatori a lungo. Anche quando sono trascorsi anni dalle ultime puntate in cui li abbiamo visti nello studio di Uomini e Donne ce li ricordiamo. E non sempre per episodi piacevoli o positivi. Ma in questo caso la storia che stiamo per raccontare merita davvero una menzione particolare. Parliamo di un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi che tra l’altro in passato è stato accusato di andare in tv non per cercare l’amore ma solo per visibilità.

Alessandro D’Amico stavolta si è reso protagonista di un bellissimo gesto. Il suo post inizia così: “Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi rendo conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare!”.

Alessandro D’Amico ha voluto condividere su Instagram la storia della propria famiglia, la dolorosa perdita della mamma. E ora, il problema di salute della sorella e la sua voglia di non arrendersi, di lottare, arrivando a compiere un gesto di grande amore. “Questa volta ho detto no! – l’ex corteggiatore di Uomini e Donne –

Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. A+ andiamo…”.





In tantissimi hanno commentato positivamente la scelta di Alessandro D’Amico di donare un rene alla sorella. “Sei un fratello speciale , uniti si supera tutto ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. Oltre ad aver postato diverse foto con la sorella, Alessandro ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. “Sto bene” ha scritto in una story in cui si mostra sul letto d’ospedale mentre con la mano fa cenno che è tutto ok.

Anche la sorella di Alessandro D’Amico ha voluto ringraziarlo con queste parole: “Eccoci qua… Tra qualche ora tutto sarà finito… anzi tutto ricomincerà! La mia vita cambierà in meglio, i miei sogni riprenderanno forma… e semplicemente grazie a te…. Mi stai dando l’opportunità di crescere i miei figli con più forza e coraggio…. Mi stai dando la tua vita nelle mie mani…. Mi stai dando la responsabilità di accudire parte di te , con me , per sempre… Auguro a te e a me…. una nuova vita…. fatta solo di tanti sorrisi… Avanti tutta! Sempre insieme, uniti per sempre! A+”.