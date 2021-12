Era chiaro che nella nuova diretta del GF Vip 6 Alessandro Basciano fosse uno dei protagonisti. Alfonso Signorini ha subito chiesto alla new entry di questo famoso “triangolo” che sta tenendo banco in questi giorni: è interessato a Sophie Codegoni o a Jessica Selassié? L’ex UeD ha confermato che è la prima a intrigarlo di più, ma nella notte è successo qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Perché c’è un’altra coinquilina con cui Alessandro Basciano sembra avere molta affinità: Soleil Sorge. In realtà l’aveva detto subito appena entrato che insieme all’ex tronista di UeD era la donna della Casa che più stuzzicava la sua curiosità. Poi però col passare dei giorni quell’interesse sembrava essere scemato lasciando spazio solo a simpatia e complicità, come confermato anche durante la 30esima puntata del GF Vip 6.

Alessandro Basciano e Soleil Sorge, cosa è successo nella notte

Finita la diretta e le chiacchiere sulla puntata, i gieffini sono andati a letto. E Alessandro Basciano è sembrato ancora più complice con Soleil Sorge. Agli utenti non è sfuggito il siparietto in camera: lui ha dapprima affermato che nel letto usano i cuscini come barriera per evitare di toccare Soleil, ma poi ha avvisato la stessa Soleil che di notte l’avrebbe abbracciata.





“‘Sole stanotte ti abbraccio te lo dico’”, riporta fedelmente un fan su Twitter che poi si chiede: “Ragazzo ma stai bene? Due minuti prima parlava con Sophie che mettono le barriere con i cuscini, le mascherine e non sembra nemmeno di dormire tutti insieme e sfotteva Sole… Fuori Alessandro Basciano!”.

Alessandro "Quanto è comodo sto letto, non sembra di stare tutti nello stesso materasso, non si tocca mai nessuno la notte a parte questa (Soleil)"

Sophie "Non si tocca mai nessuno mi sembra.."

Alessandro "Adesso abbiamo messo i cuscini"



Insomma, quel che emerge è che Alessandro Basciano sembra avere le idee un po’ confuse. Oppure, altra teoria come fa notare il sito Funweek, la sua potrebbe essere solo una strategia per vedere chi per prima cadrà tra le sue braccia. Staremo a vedere, non resta che aspettare le prossime “mosse”.