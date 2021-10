Aldo Montano, chi è la sorella maggiore Alessandra. 43 anni, mamma della bellissima Matilda

Aldo Montano è uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua simpatia e al suo modo di porsi con gli altri concorrenti, lo schermidore riesce sempre a essere al centro delle dinamiche della Casa.

La scorsa settimana Aldo Montano ha potuto incontrare la moglie Olga Plachina, madre dei suoi figli, atleta e modella di origine russa. Il loro incontro è avvenuto nel 2014, grazie ad una amicizia in comune, duranti i Giochi Olimpici di Soči e in quel periodo lo schermidore si stava riprendendo dalla fine della sua lunga storia d’amore avuta con la showgirl Antonella Mosetti.

Aldo Montano, chi è la sorella Alessandra Montano

Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine e nonostante la grande differenza d’età, diciannove anni, i due hanno deciso di sposarsi e di mettere su famiglia. Aldo Montano e Olga Plachina sono genitori di Olympia, chiamata così in onore delle Olimpiadi, e Mario, che ha preso il nome del nonno paterno, anche lui ex schermidore come Aldo.





Olga non è l’unica donna della vita di Aldo Montano, perché l’atleta ha sempre avuto un legame speciale con la sorella Alessandra. I due hanno un anno di differenza – Aldo Montano è del 1978, mentre lei del 1977 – e in una intervista rilasciata a Chi Alessandra ha rivelato: “Fra noi c’è un rapporto che sfiora la morbosità – ha dichiarato la ragazza a Chi qualche anno fa – Abbiamo condiviso sempre tutto, fatto le stesse cose, dormito nella stessa stanza e tirato scherma entrambi (anche se ora fa la biologa, ndr)”.

“Io ci tengo a mia sorella. – ha detto Aldo Montano in una intervista – Ho sempre cercato per lei dei fidanzati perbene, seri ed educati“. Nel 2011 Alessandra Montano ha avuto una figlia, Matilda. “È la pupetta di casa Montano – aveva commentato Aldo Montano – e ne sono innamorato. E ogni volta che ho un momento libero me la spupazzo”.