“Ho dovuto lasciare l’Italia”. Alberto Urso, nuova vita dopo la vittoria ad Amici 19

Dopo Amici 19 Alberto Urso è uscito dai radar: il motivo? Ha lasciato l’Italia. Nella sua decisione c’entra Maria De Filippi, la madrina del talent ascoltata come e più di un mentore dal cantante. La sua vittoria era stata frutto di un’ascesa incredibile. Il tenore aveva prevalso nella sfida finale con la con la cantautrice Giordana Angi che si era invece aggiudicata di Premio della Critica.

Sia Alberto che Giordana non erano degli esordienti totali. Alberto aveva iniziato la sua carriera da bambino prodigio nel baby talent ‘Ti lascio una canzone’. Mentre Giordana aveva già partecipato a Sanremo Giovani nel 2012. Subito dopo aver alzato la coppa del talent, che gli era valsa anche l’ambito premio da 150.000 euro, Alberto aveva detto di voler dedicare la vittoria alla nonna (“che guarda da lassù”) e ai genitori (“che hanno fatto tanti sacrifici per farmi arrivare fino a qui”).

Leggi anche: Alberto Urso, la notizia tanto attesa è arrivata. Tutti impazziti per l’annuncio





Amici, Alberto Urso: “Lontano dall’Italia ho trovato il successo”



Degli studi tenorili e della versatilità mostrata durata durante il talent di Canale 5 dove si era prestato a cantare pezzi pop e rock, aveva detto: “Ancora non so cosa vorrò fare in fare in futuro. Sicuramente per me la lirica resta forndamentale. Ma non escludo di dedicarmi al crossover”.



Da quel momento era quasi sparito dai radar. Poi, negli ultimi mesi, il successo. Alberto infatti canta ormai in pianta stabile con i ‘The Tenors’ negli Stati Uniti. Una scelta, quella di lasciare l’Italia, inizialmente non condivisa ma che sta dando grandi soddisfazioni. Ed il merito è tutto di Maria De Filippi che gli aveva suggerito di trovare il suo successo fuori dall’Italia.



Racconta Alberto Urso: “Maria è strafelice per me, mi diceva da sempre che dovevo andare all’estero, perché in Italia il genere che faccio io non gode di molta fortuna. L’Italia attraversa un periodo musicalmente bello, però la melodia e il bel canto stanno un po’ nelle retrovie. Ed è un peccato”. Il cantante ha un sogno per il suo futuro, quello di poter calcare i palchi più importanti del mondo con una tournée e poi riuscire a portare nel 2024 i suoi compagni a Sanremo.