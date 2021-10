Brutte notizie per il pubblico Rai e in particolare de ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano. Il consueto appuntamento pre-serale, in onda su Rai 1, non sarà trasmesso nella giornata di lunedì 4 ottobre. Una decisione dei vertici della televisione pubblica italiana che ha lasciato sorpresi i telespettatori. Dietro questa scelta un motivo ben preciso, che ha scombinato tutti i piani. Dunque, Barbara D’Urso non avrà il collega come rivale e potrebbe quindi puntare ad un ampio successo negli ascolti.

Proprio Alberto Matano aveva deciso di commentare il lavoro di Carmelita nei giorni scorsi: “Barbara d’Urso è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo”. Ora ci sarà un’altra persona al suo posto, che avrà il compito di condurre una trasmissione altrettanto importante.

Non ci sono scombussolamenti solamente per Alberto Matano. Anche la collega Serena Bortone con il suo programma ‘Oggi è un altro giorno’ è stata costretta a rinunciare alla sua puntata. Ma indubbiamente a far maggiore rumore è l’assenza de ‘La Vita in diretta’, che avrebbe sicuramente toccato gli argomenti più importanti e di attualità, come il tragico incidente aereo di San Donato Milanese, costato la vita ad otto persone. Ma c’è anche un’altra notizia che in questo caso ha prevalso.





Al posto di Alberto Matano ci sarà infatti il giornalista Francesco Giorgino, che condurrà un’edizione speciale del telegiornale su Rai 1 per seguire ora dopo ora l’evolversi dello spoglio dei risultati elettorali per le elezioni . Grande attesa soprattutto per chi riuscirà a diventare sindaco nella città di Roma, Napoli, Milano e Torino. Non è comunque da escludere che in alcuni casi non ci sia il vincitore assoluto, ma comunque usciranno fuori i nomi di due candidati che si sfideranno al ballottaggio.

Il pubblico di Alberto Matano non ha comunque motivo di preoccuparsi. Infatti, ‘La Vita in diretta’ tornerà normalmente in onda martedì 5 ottobre e non sono previsti per ora ulteriori cambiamenti nel corso di questa settimana. Dunque, questo stop è assolutamente momentaneo per motivi legati alle elezioni. Anche la Bortone ritornerà saldamente al suo posto dal 5 ottobre.