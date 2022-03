Nella giornata del 24 marzo si è svolta una nuova puntata de ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano e proprio verso la fine della trasmissione il conduttore televisivo si è fatto improvvisamente serio e ha fatto un annuncio importante. Si è praticamente trattato dell’ultima puntata della settimana, infatti venerdì 25 marzo il programma non sarà trasmesso. Una decisione presa dai vertici della Rai, che si è rivelata inevitabile, visto che la motivazione è decisamente particolare.

Ad inizio marzo erano circolate indiscrezioni negative sul programma di Alberto Matano. Questo quanto svelato in anteprima dal giornalista Dandolo su ‘La Vita in diretta: “Tra alcuni ospiti fissi del programma c’è un po’ di maretta. Stanno facendo di tutto per prendere il posto di Roberta Bruzzone nella prima parte della trasmissione, quella in cui vengono affrontati cronaca nera e politica”. Dunque, non si accontenterebbero dello spazio acquisito finora e vorrebbero tentare un ‘golpe’.





Mentre si apprestava quasi a salutare i telespettatori, Alberto Matano ha rivolto il suo sguardo verso le telecamere e il suo viso è diventato molto serio e si è potuta notare una certa concentrazione nel proferire quelle parole. Infatti, la televisione pubblica italiana ha voluto far saltare un appuntamento de ‘La Vita in diretta’, ma ovviamente non siamo in presenza di una scelta che va contro il conduttore. C’è infatti in programmazione qualcosa che indubbiamente è diventato prioritario.

Alberto Matano ha dunque annunciato in diretta tv: “Domani non saremo in onda perché c’è un importante appuntamento con Papa Francesco, quindi faccio un annuncio serio”. Infatti, ci sarà uno speciale del Tg1 che si concentrerà sulla messa che il Santo Padre celebrerà nella basilica di San Pietro per tenere molto alta l’attenzione sulla guerra in corso in Ucraina. Per quanto riguarda ‘La Vita in diretta’, i telespettatori potranno ritornare ad assistere alla stessa da lunedì 28 marzo.

Alberto Matano ha annunciato qualche settimana fa di essere omosessuale e di avere un partner. A quanto si apprende il fidanzato di Alberto Matano si chiamerebbe Roberto, sarebbe avvocato ed avrebbe 55 anni compiuti. Una conferma per ora non c’è ma a quanto riporta Diva e Donna il livello di intimità durante la cena sarebbe stato molto molto alto, non proprio quello che ci si aspetterebbe da due amici insomma.

