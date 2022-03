Incredibile quanto successo al termine del ‘GF Vip’ tra gli ex concorrenti Alessandro Basciano e Gianluca Costantino. I due sono grandissimi amici da vent’ anni, o meglio, lo erano. Infatti, hanno avuto una lite molto forte alla fine dell’avventura nel reality show di Canale 5 ed è uscito fuori il motivo. A confermare tutto è stato Costantino, il quale è sceso nei dettagli lasciando tutti di stucco. Infatti, alla base dello scontro c’è una motivazione che tanti hanno definito assurda.

Su Alessandro Basciano erano uscite fuori anche voci interessanti sul suo futuro. Stando a quanto riferito da ‘VeroTv’, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero essere protagonisti di una trasmissione televisiva. Si tratterebbe di una sit-com che andrebbe in onda proprio su Mediaset. Non si sa ancora il nome del programma, ma qualcosa dovrebbe venire fuori nei prossimi giorni. Un periodo straordinario per la coppia nata al ‘GF Vip’, che sta continuando a conquistare fan.





A parlare in queste ore è stato Gianluca, che ha immediatamente confermato a ‘Trends&Celebrities’, dunque sull’emittente radiofonica ‘Rtl 102.5 News’, che c’è davvero stata una lite con Alessandro Basciano. Ha quindi detto che i rumor circolati hanno fondamento: “Ma come fate a sapere queste cose? Con molto dispiacere e rammarico devo comunque dire che sì, è vero. Ci sono rimasto talmente male di quello che è accaduto e del modo in cui sono stato descritto per una scena avvenuta al GF Vip”.

E poi Costantino ha deciso di vomitare tutto e di spiegare le ragioni dello scontro con l'(ex) amico Alessandro Basciano: “Ad oggi ci sono rimasto talmente male che ti dico di sì, abbiamo litigato. Avrei potuto anche smentirlo ma siccome ci sono rimasto troppo male. Io ho sempre tutelato l’amicizia. Io sono uscito dalla Casa quando lui era stato attaccato mediaticamente ed io ho preso le sue parti, ho rilasciato dichiarazioni dicendo che lui era comunque una persona semplicemente impulsiva”.

E infine ha dunque affermato su Basciano: “Cosa è successo? E’ stato tirato fuori il video di un burro di arachidi che non si sapeva dove fosse e chi lo avesse spostato. Quando eravamo tutti riuniti si parlava di chi lo avesse mangiato. C’era questa colpa che viaggiava tra me, Antonio, Davide e Nathaly. Il GF è bravissimo a fare taglia e cuci e vengono messe solo tre frasi di un discorso di mezz’ora. Lui si è risentito tantissimo di questa storia del burro di arachidi. Ci conosciamo da vent’anni, anche se spesso ho sentito deridere il mio nome”. E quindi l’amicizia ha raggiunto questo punto oscuro.

“Ho chiuso”. UeD, drastica decisione di Ida Platano. E in studio sono tutti senza parole