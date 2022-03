“Ho chiuso”. UeD, drastica decisione di Ida Platano. E in studio sono tutti senza parole

Puntata molto importante quella del 24 marzo di ‘Uomini e Donne’. Si è parlato infatti di Ida Platano e del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. E alla fine la dama è stata costretta a prendere una decisione dura ma inevitabile. Come la sua amica Gemma Galgani è davvero sfortunata in amore e, da quando si è lasciata con Riccardo Guarnieri, sono arrivate solamente delle delusioni. Cosa che si è materializzata in studio, davanti a tutti, anche nelle scorse ore.

Qualche giorno fa invece, nello studio di ‘Uomini e Donne’ è entrato Umberto Gaudino, ballerino professionista e latinista all’attivo di Amici. Una scelta non casuale: l’obiettivo di Maria infatti è quello di far ballare Ida Platano con il sexy latinista di Napoli. Una scena che resterà per tanto tempo impressa nella mente dei fan di ‘Uomini e Donne’ e anche nel cuore di Ida. Ora andiamo a vedere insieme cosa è accaduto e perché ha preso la decisione di troncare la conoscenza con un cavaliere.





L’appuntamento del 24 marzo di ‘Uomini e Donne’ ha visto il cavaliere esprimersi in maniera onesta nei confronti di Ida Platano: “Non sono innamorato di lei e non vorrei darle false speranze”. A quel punto è intervenuta la dama: “Speravo che la situazione si fosse risolta”. Immediato l’intervento dell’opinionista Tina Cipollari, che si è schierata contro Ida: “Lo vedi come sei? Tu vuoi tutto subito, dopo un mese tu hai parlato di trasferimento e di un grande amore. Lui ha detto che non ha perso la testa, è presto per questo”.

Poi la Cipollari ha aggiunto: “Continui a dire che vuole fare il personaggio, non mi sembra però che sia uno scappato di casa. Ha anche un’azienda, stiamo parlando di Ida Platano e non di Jennifer Lopez”. Ma Ida non ha avuto alcun dubbio e ha concluso, dicendo: “Chiudo con lui, voglio un uomo con gli attributi”. Dunque, la dama di ‘Uomini e Donne’ ha terminato la sua conoscenza con Alessandro Vicinanza. Un’altra delusione per lei, che proprio non riesce a trovare la stabilità amorosa.

L’amica Gemma Galgani è invece stata attaccata fuori da ‘UeD’ dall’ex Giorgio Manetti: “Sono un uomo tutto al naturale e il segreto sta nel DNA. Mangio sano, mi concedo un bicchiere di vino raramente e faccio una passeggiata al giorno. Le sue sono affermazioni stupide e non ho mai parlato male del nostro rapporto. Sta dando un’immagine penosa di se stessa”.

“Mai fatto, è un fotomontaggio”. Mara Venier fuori di sé, esce la foto e parte la denuncia