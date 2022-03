Ancora una volta Mara Venier è costretta a intervenire pubblicamente per respingere con forza qualcosa di inaspettato. Senza fare troppi giri di parole, la conduttrice di ‘Domenica In’ ha parlato di una vera e propria truffa e ha subito avvisato tutti i suoi follower, che la seguono costantemente su Instagram. Una denuncia social a tutti gli effetti, che spera di avere i risultati sperati. Infatti, con questo suo gesto l’augurio è che la gente possa evitare di essere presa in giro da questi truffatori.

Ultimamente ci eravamo soffermati su Mara Venier per un suo ricordo commosso nei confronti della madre. Aveva annunciato di essere tornata nella sua terra di origine, Venezia: “Ho pianto tutta la sera, non riuscivo ad andarci. Ci ho messo sette anni, semplicemente non ce la facevo. Troppo, troppo dolore. Però ieri sono tornata a Venezia e prima di venire qui mi sono fermata al cimitero per la prima volta da quando lei se n’è andata. E lì le ho parlato e le ho dato un sacco di baci, l’ho accarezzata sul viso, la sua foto è meravigliosa”.





Purtroppo profili falsi e persone che dunque si fingono di essere personaggi famosi ce ne sono stati tanti in passato e anche stavolta è successo qualcosa di molto sgradevole. Vittima appunto Mara Venier, che ha utilizzato il suo profilo social Instagram ufficiale per postare una foto in questione che la riguarda. Ma la presentatrice Rai ha confessato di non essersi mai resa protagonista di una campagna pubblicitaria, che invece viene ormai spacciata da qualcuno col suo nome.

Mara Venier ha pubblicato su Instagram una sua foto di questa campagna pubblicitaria fake, che recitava: “Problema di aumento di peso risolto dall’esperta italiana – Mara Venier condivide – ‘Mangia quello che vuoi e non limitarti’. Puoi accelerare il tuo metabolismo di 15 volte. Vuoi sapere come ho perso peso?”. Ma lei ha subito commentato: “Mai fatta pubblicità a questo prodotto, mai!! Questo è un fotomontaggio! Le mani non sono le mie!! Una truffa!!! #truffaonline”. E subito è stata espressa solidarietà.

Tra coloro che hanno commentato il post di Mara Venier l’investigatore social Alessandro Rosica: “Faccio girare zia Mara”, Valerio Scanu: “La gente non sta bene”, Antonio Razzi: “Ogni giorno si inventano una novità per fregare la gente”, Nunzia De Girolamo: “Cavolo, sai quanta gente ci cadrà con la smania di dimagrire che abbiamo tutti?”. Tutti sono quindi al suo fianco.

