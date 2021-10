Non arrivano notizie rassicuranti su ‘Ballando con le stelle’ e ad essere coinvolto è Albano Carrisi. Da Alberto Matano, durante ‘La Vita in diretta’ e più precisamente verso la fine della trasmissione, è stato fatto un annuncio che non farà dormire sonni tranquilli al cantautore pugliese. Durante l’appuntamento del 13 ottobre, sono state in studio Alba Parietti e Carolyn Smith, ma non sono state loro le protagoniste dell’imprevisto. E chissà come ha reagito l’artista di Cellino San Marco.

Recentemente Silvia Toffanin ha chiesto ad Albano Carrisi se Romina è felice dell’arrivo del terzo nipotino, il figlio di Cristel Carrisi, e l’artista ha replicato con titubanza. “Si, penso sia felice, non l’ho sentita”. “Sta andando in Croazia con la sua ex moglie Romina?”, ha invece chiesto la giornalista della rivista Di più tv edita da Cairo Editore. Albano Carrisi ha risposto con incertezza: “Sinceramente non so niente. Sto partendo io, non so quando Romina raggiungerà nostra figlia”. Ma vediamo adesso cosa è successo.

Alberto Matano ha fatto vedere al pubblico un filmato, riguardante la comunicazione ufficiale di Milly Carlucci ad Albano Carrisi. Quest’ultimo è stato messo al corrente di una brutta notizia, che ovviamente lo coinvolge personalmente. E la sua esperienza nella trasmissione ‘Ballando con le stelle’ potrebbe davvero iniziare con il piede sbagliato. Non ci sono colpe del cantautore e nemmeno della persona di cui vi stiamo per riferire, ma c’è solamente tanta sfortuna arrivata improvvisamente.





La maestra di ballo di Albano Carrisi, Oxana Lebedew, ha infatti avuto un infortunio al piede, mentre preparava una coreografia di gruppo. La Carlucci gli ha chiesto: “Devo chiederti di scegliere: vuoi esibirti con un’altra maestra o con Oxana, pur sapendo che ha questo problema? Io devo darti la possibilità di esibirti con un’insegnante che non è infortunata, se vuoi”. Al Bano ha preferito prendersi del tempo prima di prendere una decisione definitiva, che arriverà nelle prossime ore.

Prima di concludere l’argomento, Alberto Matano ha dichiarato davanti alle telecamere: “Cosa deciderà di fare? Ne sapremo di più domani”. Non resta che attendere ancora con pazienza prima di capire cosa vorrà fare. Non è da escludere che possa avere anche un confronto con la stessa insegnante, la quale potrebbe spiegargli ancor di più nel dettaglio il suo stato di forma.