Alba Parietti è tra i concorrenti di questa nuova edizione di Tale e Quale Show ma per la seconda settimana consecutiva ha raccolto critiche pesanti dopo l’esibizione mentre nella prima puntata ha imitato Loredana Bertè, ma purtroppo per lei la sua performance non è stata perfetta e si è posizionata all’ultimo posto in classifica.. Il pubblico la ricorderà bene venerdì scorso nei panni di Damiano dei Maneskin.

Una scelta, questa, che l’ha resa felicissima anche perché, prima dell’inizio del programma tanto seguito di Rai1, aveva rivelato che le sarebbe piaciuto interpretare spesso uomini, perché si sente molto fluida in questo senso. Non solo. In un’intervista di qualche tempo fa aveva anche speso belle parole per il cantante del momento e di cui si è ritrovata a vestire i panni a Tale e Quale Show. E così Alba Parietti ha imitato il cantante sulle note di Zitti e Buoni ma non ha per niente convinto la giuria. Soprattutto Cristiano Malgioglio.

Alba Parietti “stroncata” a Tale e Quale Show

“Male, male, male, male. Io amo molto Alba Parietti, noi siamo molto amici. Mi piace che si mette in gioco. Non uso aggettivi, ma stasera è stata terrificante”, le parole di Cristiano Malgioglio il 24 settembre scorso. E non è andata meglio nella terza puntata, quando la showgirl ha vestito i panni di Patty Pravo. Ha cantato Il Paradiso e questa volta ha convinto parte della giuria. Loretta Goggi per esempio ha fatto i complimenti, sia per la voce, che per il trucco.





“Brava sia per la somiglianza estetica che vocale. Quando ti lasci un po’ pitturare – perché non ci sono molte protesi – il risultato è positivo. Sulla voce e l’imitazione sei promossa”, ha detto Loretta Goggi ad Alba Parietti. Poi è arrivato il turno di Cristiano Malgioglio, che invece l’ha stroncata di netto: “Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare un elettrocardiogramma. Tutto per colpa di questa esibizione”.

“Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare un elettrocacarcardiogramma non appena ho ascoltato questa esibizione”#TaleEQualeShow #CristianoMalgioglio #AlbaParietti pic.twitter.com/0T5cIX6x1t October 1, 2021

“E poi – ha continuato il giudice di Tale e Quale Show parlando Coin Alba Parietti – se io fossi Patty Pravo domani ti andrei a denunciare. Lasciami parlare, questo è un mio parere. Ci troviamo davanti a un personaggio straordinario e posso dire quello che penso davvero?! E allora fatemelo dire che non mi è piaciuta. Il concetto è che domani l’andrei a denunciare subito se fossi Patty. Lei ha cantato Il Paradiso, ma per me deve andare dritta all’inferno”.