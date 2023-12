Durante l’ultima puntata di Affari tuoi, Amadeus è finito nel mirino del pubblico per una promessa che non avrebbe mantenuto. Nonostante avesse detto ai telespettatori che sarebbe arrivato il momento giusto per dire qualcosa di importante sul concorrente del programma che ha giocato nella serata dell’11 dicembre, l’avvenimento in questione non c’è stato ed è montata la protesta sul web. Delusione ai massimi livelli per tutti coloro che stavano seguendo l’appuntamento.

E ora resta la curiosità per capire come reagirà il conduttore di Affari tuoi. Infatti, Amadeus sarà stato messo al corrente di queste polemiche dei telespettatori e staremo a vedere se reagirà e fornirà la sua spiegazione. Resta la grande amarezza perché il mistero regna ancora sovrano sul protagonista della puntata. Si trattava di qualcosa di hot che doveva essere svelato, invece alla fine Amedeo Sebastiani ha preferito non rivelarlo più.

Affari tuoi, polemica su Amadeus: “Non hai mantenuto la promessa”

Quindi, nel corso della puntata di Affari tuoi, a giocare è stato Salvatore della regione Molise. E Amadeus proprio alcuni giorni fa si era soffermato sul concorrente, svelando al pubblico che avrebbe raccontato qualcosa di intimo su di lui. In occasione dell’appuntamento dell’11 dicembre il momento sembra essere quello propizio, invece il padrone di casa non ha detto nulla. Non sappiamo se abbia avuto una dimenticanza oppure se semplicemente abbia preferito la riservatezza.

Il riferimento era al nomignolo che avrebbe in intimità Salvatore con la sua dolce metà. Amadeus era al conoscenza di questo e avrebbe dovuto dirlo davanti ai presenti e al pubblico da casa. Ma non lo ha fatto, scatenando la protesta dei telespettatori. Sul social network X sono apparsi diversi commenti contro il presentatore Rai, reo di essersi dimenticato questo dettaglio significativo. E vediamo cosa gli hanno scritto.

ama vogliamo sapere il nomignolo che ti ha confidato qualche giorno fa #affarituoi — martina 🏁 (@mukedammit) December 11, 2023

ORA VOGLIAMO SAPERE IL NOMIGNOLO #affarituoi — lids🌙 (@dikee___) December 11, 2023

Gli utenti hanno infatti postato: “Io che aspetto ancora di sapere il nomignolo…”, “Ama, vogliamo sapere il nomignolo che ti ha confidato qualche giorno fa”, “Aspettate…Ora ci deve dire il nomignolo”, “Non hai mantenuto la promessa, vogliamo saperlo”.