“Siamo sotto choc”. Malore improvviso per la giovane vip: è morta a soli 33 anni

La notizia della scomparsa è stata datata con un post sulla sua pagina Instagram da parte della famiglia. “Il dolore di perdere qualcuno così giovane, di soli 33 anni, e così gentile, è travolgente. I nostri cuori sono spezzati e il desiderio che proveremo sarà indescrivibile”, scrivono. Da dieci giorni era ricovera in ospedale dove, continua la famiglia: “ha combattuto coraggiosamente per la sua vita”. Stella di Instagram pubblicava regolarmente scatti del suo fisico tonico e delle sue vacanze idilliache ai suoi oltre 30.000 fan.

In uno dei suoi ultimi scatti prima della sua morte scriveva: “Posso credere nel domani”. Per determinare la causa principale, le autorità hanno programmato un’autopsia. “Cercheremo di ricercare attraverso test di laboratorio le sostanze che potrebbe aver consumato”, hanno spiegato le autorità locali. Ora è il momento del dolore.





Larissa Borges, l’influencer morta a 33 anni per arresto cardiaco

Solare e sempre sorridente Larissa Borges è morta tragicamente lunedì dopo aver subito un doppio arresto cardiaco. Secondo i media locali, la donna era stata ricoverata in ospedale il 20 agosto dopo aver subito un arresto cardiaco mentre era in viaggio a Gramado. Borges successivamente è entrata in coma per una settimana. Il dramma è avvenuto dopo che la Borges ha avuto un secondo attacco di cuore, per cui è morta.

Si legge su National Geographic come: “Sono sempre di più le evidenze che indicano che, rispetto ai decenni passati, è sempre maggiore il numero di giovani adulti che soffre di problemi cardiaci, e che la colpa è del peggioramento delle abitudini di vita, in particolare della cattiva alimentazione e della mancanza di esercizio fisico. Alcune ricerche suggeriscono che l’infezione da COVID rappresenta un ulteriore fattore di rischio”.

“Forse la tendenza più allarmante è che, nonostante il calo registrato tra gli adulti più anziani, la percentuale di casi di attacco cardiaco tra i giovani adulti sta aumentando in tutto il mondo, un fenomeno che molti medici che hanno parlato con National Geographic considerano un’emergenza di salute pubblica (per ‘giovani adulti’ si intendono le persone di età compresa tra i 20 e i 50 anni)”.