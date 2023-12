Un terribile incidente sull’autostrada ha visto coinvolti sette mezzi. Ancora da chiarire la dinamica ma parte che alla base ci sia la scarsa visibilità causata dalla fitta nebbia che stava interessando l’area in quella area. Pesantissimo il bilancio: 11 persone sono morte mentre 57 sono rimaste ferite, dei feriti 8 sarebbero in gravi condizioni. A rendere così alto il numero delle vittime il fatto che nel sinistro siano rimasti coinvolti anche tra autobus e un camion. Le immagini sono terribili.

Sul posto cinque squadre di soccorsi con diverse ambulanze, vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende lo scontro è avvenuto alle 4,46 del mattino. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per ore. La strada è stata chiusa al traffico per permettere di svolgere tutte le operazioni del caso. Sull’incidente, intanto, è stata aperta un’inchiesta.





Turchia, tragico schianto in autostrada: 11 morti e 58 feriti

Il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunc ha affermato che tre pubblici ministeri sono stati assegnati all’incidente sotto il coordinamento di un vice procuratore capo. L’incidente si è verificato a Dagdibi, circa 140 chilometri a est di Istanbul. Nel dettaglio l’autostrada interessata è quella della Marmara settentrionale, una località vicino alla provincia nordoccidentale di Sakarya.

Lo scorso aprile un altro terribile incidente si era verificato in Turchia. Un bus era precipitato in una scarpata. Le telecamere avevano ripreso il momento drammatico dell’incidente e avevano fatto il giro della rete. La clip mostrava l’autista dell’autobus che sorpassava le auto davanti a lui prima di perdere il controllo durante una curva.

I momenti che erano seguiti poi erano stati terribili con i passeggeri stessi che avevano chiamato i soccorsi. Nel giro di poco una decina di ambulanze erano arrivate sul posto, per alcuni di loro purtroppo non c’era stato niente da fare. Due persone erano infatti decedute nello scontro, altre 44 erano rimaste ferite alcune delle quali sembra trasportate in ospedale in gravi condizioni.